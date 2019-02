Lech Wałęsa: 250 tys. zł za wskazanie osób, które "brały udział w perfidnej prowokacji" i „próbują zrobić ze mnie agenta”

Informację o wyznaczeniu nagrody były prezydent opublikował dziś rano na swoim oficjalnym profilu na facebooku.

- Wyznaczam 250 000 zł nagrody (które zamierzam wypłacić przy pomocy moich sympatyków) dla świadka który brał udział w perfidnej prowokacji wrabiającej mnie w agenturalną działalność i dostarczy niepodważalnych dowodów wykazujących kto za tym stoi. Moim zdaniem to bracia Kaczyńscy wykorzystując panią Kiszczak i podrobione przez SB dokumenty, przy pomocy takich ludzi jak Gwiazda, Cenckiewicz i Wyszkowski próbują na siłę zrobić ze mnie agenta i wmówić Polakom kłamstwa na mój temat. Prawdę o moich działaniach w latach 70-tych znajdziecie w książce "Wałęsa" wydanej bez mojej wiedzy i zgody przez Wydawnictwo Morskie w 1981r. zanim bracia Kaczyńscy, Wyszkowski, Gwiazda i Cenckiewicz dla swoich egoistycznych korzyści politycznych zaczęli zakłamywać fakty i niszczyć fenomen zwycięskiej walki jaką wtedy stoczyliśmy – czytamy w oświadczeniu Lecha Wałęsy.

W krótkim czasie post wywołał lawinę komentarzy.

- Panie Prezydencie dla nas jest Pan Symbolem walki z komunizmem i żadne działania tego nie zmienią. Kłamstwa powtarzane przez PiS i ich klakierów zawsze będą kłamstwami. Niczego nie musi Pan udowadniać – pisze jeden z internautów.

Inny zaś dodaje: - Panie Prezydencie, to Pan doprowadził do zmian jakie nastąpiły w kraju. Zmian bezkrwawych i historycznych. Jest Pan ich symbolem. Mogą Pana pomijać czy pomniejszać Pana zasługi, ale my znamy historię, nasze dzieci też będą znały tą prawdziwą. Proszę się nie przejmować, szkoda życia.

Pojawiły się też jednak opinie krytyczne: - Wije się Pan jak piskorz. IPN część umorzył, ale część potwierdzoną przez grafologów pozostawił jako prawdziwą, która wskazuje na pańskie podpisy w dokumentach. Prawdę zna wyłącznie Pan. Ja stojąc z boku na razie rację przyznaje faktom. 53 dokumenty są pisane pańską ręką i temu nie da się zaprzeczyć, a część dokumentów umorzona w Białymstoku. Jest taka zasada… Jeżeli złapią cię za rękę mów że to nie twoja ręka. Ubolewam nad tym. Jednakże pozdrawiam i miłego dnia życzę – pisze kolejny internauta.



