Lech Wałęsa i Jarosław Wałęsa zabrali głos w sprawie trwającego strajku nauczycieli: "Powinni dać tej władzy w twarz"

- Chciałem zaapelować do rządu o podjęcie rozmów, o przyjęcie postulatów nauczycieli. Przed chwilą spotkałem się z nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 26 i oni są już bardzo zdesperowani, proszą o wsparcie, ale przede wszystkim proszą o dialog, o pozytywną rozmowę z Rządem - powiedział na początku dzisiejszej konferencji Jarosław Wałęsa, europoseł i kandydat do Parlamentu Europejskiego - Spotykamy się w tym historycznym, symbolicznym miejscu, bo w roku 1980 strajkujący nie żądali tylko pieniędzy. Żądali również godności. I o to chcielibyśmy również zaapelować: o poszanowanie godności nauczycieli. O zwrócenie uwagi na to, że silna edukacja, dobrze wykształcona młodzież to przyszłość Polski. W tej chwili edukacja w Polsce jest niszczona- dodał Jarosław Wałęsa.

Prezydent Lech Wałęsa przypominał, że "to z tego miejsca wychodziły dobre pomysły przyszłościowe".

Wykazaliśmy, że wrogowie, przy stole, załatwili sprawy poważne, a dziś mamy to, co mamy. Po tych doświadczeniach, to co wyprawia obecna władza nie daje żadnych szans na porozumienie. Ci ludzie wyciągnęli tylko złe wnioski i kierują Polskę w złym kierunku - stwierdził Lech Wałęsa.

- Dwa razy, w taki sam sposób chciano pokonać nasz strajk w 1980 r. Ja stojąc na tej bramie usłyszałem, że w momencie, gdy tu się zebrały rodziny po wypłaty od stoczniowców, ogłoszono: płacimy tylko niestrajkującym. To była prowokacja, podobnie jak teraz prowokacja, aby nas pokłócić, podzielić, aby nas żony i matki wyciągnęły ze strajku. Ja natychmiast, w imieniu komitetu strajkowego, ogłosiłem, że natychmiast płacimy strajkującym podwójnie. Zasugerowałem nauczycielom, że w tych warunkach powinni zrobić to samo. Stańcie na głowie, strajkującym zapłaćcie podwójnie, aby ta władza tak samo ustąpiła jak tamta. Za ten czyn, gdzie złamałem wszelkie prawa, do dziś nikt mnie nie ściga i nie sądzi, bo dałem w twarz tamtej władzy. I tej władzy nauczyciele powinni zrobić to samo- stwierdził Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa mówił, że gdyby był teraz na miejscu nauczycieli, usiadłby do stołu, zobaczył co proponują rządzący i powiedział "dziękuję, z wami porozumieć się nie da, wychodzimy. Poczekamy na zmianę władz i wtedy porozumienie będzie".

- Z tą władzą nie ma co zawracać sobie głowy. Posłuchajcie starego Wałęsy, albo zróbcie po swojemu. Ja wiem, że nic nie osiągnięcie, bo z tymi ludźmi nie da się nic mądrego osiągnąć - dodał Lech Wałęsa - Chciałbym porozumienia, ale na drodze do wolności, do demokracji, zdarzył się wypadek. Zlekceważyliśmy demokrację i mamy to, co mamy. Następnym razem wybierajmy władzę mądrzej - podkreślił.

Lech Wałęsa zabrał też głos ws. odebrania Europejskiemu Centrum Solidarności przez NSZZ "Solidarność" prawa do korzystania z logo związku.

- Już dawno mówiłem, że należy zwinąć sztandary "Solidarności", bo takie rzeczy będą się zdarzały. A teraz występuję, żeby takim działaczom jak Piotr Duda, czy Karol Guzikiewicz, zabrać prawo używania tytułu "Solidarności", bo nie są "Solidarnością", nie zasługują na te tytuły.

