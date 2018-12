Lech Wałęsa poleciał na pogrzeb George’a H.W. Busha. Jego zdjęcie wywołało burzę w internecie. Chodzi o to co włożył na siebie b. prezydent

TVN 24: Na pierwszym miejscu jest Ojciec Święty, ale na drugim właśnie Bush - mówi na nagraniu Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa poleciał na pogrzeb George’a H.W. Busha.

- W samolocie, w trakcie lotu (...) - napisał były prezydent Wałęsa. I dodał: - Nie zapominajcie że jako jedyny w stanie wojennym nie byłem nigdy i nigdzie bez znaczka Solidarności.

Lech Wałęsa na zdjęciu siedzi w fotelu samolotu, a na sobie ma koszulkę z napisem "Konstytucja". Były prezydent Polski i legenda Solidarności widywany jest w podobnym wzorze bardzo często i budzi skrajne komentarze.

Lech Wałęsa poleciał na pogrzeb George’a H.W. Busha. Budzi kontrowersje

Część internautów podkreślała, że Wałęsa jest "bohaterem naszych czasów". Inni krytykowali pomysł, by na pogrzeb udać się w koszulce z napisem "Konstytucja".

- Kompletna żenada, zero szacunku do uroczystości. Panie Prezydencie leci Pan na pogrzeb a nie na wiec polityczny, trochę powagi - napisał na facebooku, komentując zdjęcie pan Tomasz.

Inny internauta stwierdził natomiast:

- Jest w podróży, pogrzeb się jeszcze nie rozpoczął. Na podróż może nawet dres założyć, tymczasem założył koszulkę z napisem Konstytucja. Co w tym złego?

To nie pierwszy raz, kiedy strój byłego prezydenta wywołuje komentarze. W podobnym wzorze Lech Wałęsa pojawił się niedawno w sądzie, gdzie toczy się proces cywilny, w którym pozwał go prezes PiS - Jarosław Kaczyński.

