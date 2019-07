Lechia Gdańsk będzie miała nowego sponsora! Betclic ma zastąpić Totolotka na koszulkach biało-zielonych

Betclic to znany i popularny legalny bukmacher w Polsce i w Europie. W naszym kraju licencję posiada od niespełna roku. Cieszy się dość bogatą ofertą. Firma pokazała się w PKO Ekstraklasie kilka dni temu, kiedy podpisała dwuletni kontrakt z Piastem Gliwice. W zespole mistrza Polski Betclic jest sponsorem głównym, w Gdańsku będzie jednym z najważniejszych.

- To nie jest jedyny projekt sponsorski, który zaplanowaliśmy na nadchodzące lata. Kolejne umowy będą ogłaszane już wkrótce. Planujemy intensywne działania związane z promocją firmy w Polsce - powiedział Bartłomiej Płoskonka, country manager firmy Betclic w Polsce, po podpisaniu umowy z Piastem.

Logo firmy ma się pojawić na plecach koszulek piłkarzy Lechii, zaraz pod numerem. Do tej pory widniał tam inny bukmacher, Totolotek, z którym jednak gdański klub zakończył już współpracę. Jeśli potwierdzą się nasze informacje, to do interesującego starcia dojdzie w sobotę w spotkaniu o Superpuchar Polski w Gliwicach. Piast wystąpi w koszulkach z nazwą Betclic na piersiach, a Lechia na plecach. Gdańszczanie z przodu koszulek mają loga sponsora głównego, czyli Energi oraz sponsora globalnego - Paytren. Nowe stroje, już z kompletem sponsorów, kibice będą mogli zobaczyć podczas niedzielnej oficjalnej prezentacji drużyny biało-zielonych na Ołowiance.