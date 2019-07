Lechia Gdańsk chce zacząć sezon od zdobycia Superpucharu Polski. W sobotę zagra o to na stadionie mistrzów kraju

Biało-zieloni w Gliwicach zaprezentują się po raz pierwszy w nowych strojach, ale też z logo nowego sponsora. Betclic zajmie miejsce Totolotka z tyłu koszulek, pod numerem. Co ciekawe bukmacher jest sponsorem głównym Piasta. Mstrzowie Polski grają z logo tej firmy na przodzie koszulek. Umowa gdańskiego klubu z firmą Betclic dziś zostanie oficjalnie ogłoszona. Kibice Lechii nowe stroje będą mogli zobaczyć w Gdańsku już w niedzielę o godzinie 17, kiedy na Ołowiance rozpocznie się prezentacja zespołu przed startem nowego sezonu. Zawodnicy będą mogli pokazać się od razu z Superpucharem, jeśli oczywiście zdobędą to trofeum w Gliwicach. Gdańszczanie z przodu koszulek mają loga sponsora głównego, czyli Energi oraz sponsora globalnego - Paytren.

Dla gdańszczan mecz w Gliwicach będzie generalnym sprawdzianem przed startem sezonu ligowego. Już za tydzień biało-zieloni zmierzą się w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy z ŁKS Łódź na wyjeździe. W spotkaniu z Piastem można spodziewać się składu biało-zielonych zbliżonego do pierwszego, choć szansę mogą dostać też zawodnicy, którzy są blisko podstawowej „11”. W bramce z kolei może pojawić się ten z zawodników, który w lidze usiądzie na ławce rezerwowych. O to jedno miejsce trwa twarda rywalizacja między Dusanem Kuciakiem i Zlatanem Alomeroviciem. W gdańskim zespole nikt nie traktuje sobotniej rywalizacji z Piastem jako testu przed ligą tylko jak walkę o kolejne trofeum. Lechia w swoim dorobku ma dwa Puchary Polski, jeden Superpuchar Polski i dwa brązowe medale mistrzostw Polski, więc stanie przed szansą powiększenia kolekcji. Poprzedni sezon biało-zieloni zakończyli zdobyciem Pucharu Polski i brązowego medalu mistrzostw Polski, a nowy mogą otworzyć wywalczeniem kolejnego trofeum, czyli właśnie Superpucharu.

- Przygotowywaliśmy się tak, żeby forma była już na sobotę - zdradza Piotr Stokowiec, trener Lechii. - Wszystko jest pod kontrolą, zrealizowaliśmy plan treningowy zgodnie z założeniami. Jesteśmy gotowi na to spotkanie. Drużyna dobrze się prezentuje i dostrzegam wiele oznak stabilności. Widać, że w ostatnim okresie łapiemy już świeżość, po ciężkich pierwszych mikrocyklach. Mogę powiedzieć, że mecz Piastem o Superpuchar traktujemy bardzo poważnie i z całą pewnością chcemy zdobyć to trofeum.

Biało-zieloni dobrze zaprezentowali się w sparingowym meczu z Olympiakosem Piresu i to pozytywny prognostyk przed meczem z Piastem. Z pewnością jednak zespół stać na jeszcze więcej.

- Ta drużyna będzie grać jeszcze lepiej. Doszli zawodnicy, którzy bezpośrednio zwiększą rywalizację, gotowi od razu do gry. Cieszę się, że wróciło kilku zawodników po kontuzjach i z wypożyczeń. Wartość sportowa Sławka Peszki nigdy nie budziła zastrzeżeń, a Rafał Wolski może dać nam wiele w ofensywie. W nowym sezonie właśnie w ofensywie chcemy pokazać więcej polotu i stać nas na to, tylko potrzebni byli nam odpowiedni wykonawcy. Do wspomnianej dwójki dodać trzeba Lukasa Haraslina po przepracowanym okresie przygotowawczym i Partyka Lipskiego bez kontuzji. Przy tym wszystkim chcemy też wrócić do gry konsekwentnej i na zero z tyłu - przyznał szkoleniowiec biało-zielonych.