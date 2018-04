(© Andrzej Banas / Polska Press)

Lechia Gdańsk zmierzy się w poniedziałek z Cracovią w kolejnym meczu w walce o utrzymanie w Lotto Ekstraklasie. Początek spotkania o godzinie 18, a transmisja w Eurosporcie 1.

- Cały czas jest zagrożenie i dopóki matematyka jest w grze, to trzeba mieć się na baczności. Pewność siebie opieramy na jakości pracy, ale musimy mieć rękę na pulsie. Nie jesteśmy niczego pewni i musimy być skoncentrowani. Zawodnicy lubią pracować, a ja założyłem sobie przychodząc tutaj, że każdy z piłkarzy stanie się lepszy o 5-10 procent - przyznaje Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych. - Odzyskujemy radość z grania. Staramy się dokładać zadania w defensywie i ofensywie, a wynik jest wypadkową ich wykonywania. Najlepszą receptą na stres jest zaangażowanie. Dyscyplina jest na pierwszym miejscu i wprowadziłem rygorystyczne zasady. Jest wiele do poprawy, pracę dopiero zaczynamy. Chcemy jednak grać i niech liga się jeszcze nie kończy.



Sytuacja dla Lechii trochę się poprawiła, ale to sami piłkarze muszą teraz wziąć sprawy we własne ręce. W piątek Śląsk Wrocław wygrał na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, a to oznacza, że jeśli biało-zieloni pokonają dziś Cracovią, to odskoczą os trefy spadkowej na siedem punktów, na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu. To byłaby już pokaźna zaliczka i znacznie większy spokój. Mecz z Cracovią będzie ważny nie tylko z tego powodu, ale pokaże też, czy drużyna idzie we właściwym kierunku. „Pasy” to z pewnością najbardziej wymagający przeciwnik w grupie spadkowej. Gdańszczanie będą mieli okazję nie tylko przybliżyć się do utrzymania, ale pokazać, że dobre mecze z Arką, to nie była wyłącznie mobilizacja na derby. Zresztą trener Stokowiec chce utrzymać Lechię w elicie, ale już buduje zespół na kolejny sezon.



- Mecze z Arką jednak za nami, a przed nami kolejne derby, bo tak oceniam sześć meczów, które zostały nam do końca sezonu. Będą wytwarzać tyle samo emocji i będą ważne dla układu tabeli - ocenił Stokowiec.



Piłkarze muszą udowodnić, że będą w stanie realizować plan szkoleniowca. Kibice za to dopingiem mogę pomóc dziś drużynie w odniesieniu jakże ważnego i cennego zwycięstwa. Tym bardziej, że w tym sezonie Lechia dwukrotnie uległa Cracovii (0:1 w Gdańsku i 1:2 w Krakowie), więc czas na rewanż.



- Dwa zwycięstwa dały dobry fundament pod budowę kolejnych pięter. Coraz lepiej kontrolujemy drużynę i się rozumiemy. Przestrzegam przed euforią, bo przed nami bardzo ważne mecze. Na odbudowę niektórych rzeczy potrzeba więcej czasu niż kilka tygodni. Jednak na pewno drużyna przystąpi z większym morale do kolejnych meczów. Pracuje nam się lepiej, ale nie tracimy czujności. Piłkarze pokazali jednak, że potrafią działać w stresie i zmierzyć się z przeciwnościami losu. Ja tylko nawiguję i steruję - powiedział trener Lechi.



W Cracovii nie zagrają pauzujący za kartki Ołeksiej Dytiatjew oraz kontuzjowany Niko Datković. Będzie za to trener Michał Probierz, którego kara została zawieszona.

