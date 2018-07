Departament Logistyki Rozgrywek podał szczegółowy terminarz 6 kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk i Arka Gdynia poznały dokładne terminy kolejnych meczów w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Tym razem chodzi o szóstą kolejkę ligową. Jako pierwsi na boisko wyjdą piłkarze Arki, którzy zmierzą się z Koroną w Kielcach. To spotkanie rozegrane zostanie 24 sierpnia (piątek) o godzinie 18. To będzie pierwsze spotkanie zespołu żółto-niebieskich w tym sezonie, które zostanie rozegrane w piątek. Do tej kolejki gdynianie grają tylko w soboty, niedziele i raz w poniedziałek.Lechia swoje spotkanie w tej kolejce rozegra dzień później. Biało-zieloni rywalizować będą z Pogonią w Szczecinie. Ten mecz zaplanowano na 25 sierpnia (sobota) na godzinę 18. Dla zespołu Lechii to będzie dopiero drugi mecz w tym sezonie, który zostanie rozegrany w sobotę. Wcześniej z Legią w Warszawie. Na sześć kolejek obecnego sezonu biało-zieloni aż trzykrotnie zostali wyznaczeni do gry w piątki.Po tej kolejce rozegrana zostanie jeszcze jedna seria spotkań, po której nastąpi dwutygodniowa przerwa dla reprezentacji Polski. Tym samy pracę z drużyną narodową rozpocznie nowy selekcjoner, Jerzy Brzęczek, który w przeszłości był także trenerem m.in. Lechii.24 sierpnia (piątek)Piast Gliwice - Cracovia, godz. 18Korona Kielce - Arka Gdynia, godz. 20:3025 sierpnia (sobota)Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk, godz. 18Legia Warszawa - Wisła Płock, godz. 20:3026 sierpnia (niedziela)Wisła Kraków - Górnik Zabrze, godz. 15:30Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica, godz. 18Zagłębie Lubin - Lech Poznań, godz. 18 27 sierpnia (poniedziałek)Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław, godz. 18