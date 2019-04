Lechia Gdańsk idzie w kierunku mistrzostwa Polski. Dziś ważny mecz z Legią Warszawa

Środa była fantastyczna dla biało-zielonych, którzy wygrali w Szczecinie z Pogonią i zapewnili sobie grę w europejskich pucharach. Do tego wieczorem Legia Warszawa przegrała w Poznaniu z Lechem i gdańszczanie - po jednej kolejce - wrócili na fotel lidera Lotto Ekstraklasy. Wygrana z Legią może przybliżyć piłkarzy Lechii do mistrzostwa Polski, ale to spotkanie nie musi zadecydować o mistrzostwie. I pewnie nie zadecyduje, bo do rozegrania zostaną jeszcze cztery kolejki ligowe i wszystko może się jeszcze zdarzyć. Zwycięzca sobotniego meczu może zrobić jednak krok w kierunku tytułu.

CZYTAJ TAKŻE: Lukas Haraslin, piłkarz Lechii Gdańsk: To nie spacerek przez ogródek. Tym razem to będzie ofensywny mecz [rozmowa]

- Mamy swój plan budowy zespołu i tak też do tego podchodzimy. Wynik jest wypadkową naszej pracy. Każdy mecz jest ważny, a ja tylko mogę się cieszyć, że oczy będą zwrócone na Gdańsk i że to Lechia będzie brała udział w tym ligowym szlagierze. Podchodzimy do rywala z szacunkiem, ale na pewno nikogo się nie boimy. Kibiców czeka w sobotę świetne wydarzenie i mam nadzieję, że stadion się zapełni. Zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy i o co gramy, to wszyscy widzą i nie ma potrzeby o tym mówić. To jest pozytywna presja, która nas nakręca. Poprawiliśmy grę w ofensywie, ale musimy wrócić do lepszej defensywy, bo ostatnio tracimy zbyt dużo bramek - powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Piotr Stokowiec, trener Lechii.