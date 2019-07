Lechia Gdańsk lepsza od mistrza Polski w Gliwicach! Superpuchar pojechał do Gdańska! [zdjęcia]

- Zakończyliśmy poprzedni sezon Pucharem Polski, a nowy chcemy zacząć od zdobycia Superpucharu. Traktujemy ten mecz bardzo poważnie, bo to tylko jedno spotkanie, a można zdobyć kolejne trofeum. Żartujemy sobie, że niektórzy mogą zagrać jeden mecz w Lechii i już zdobędą trofeum – mówił przed wyjazdem do Gliwic Patryk Lipski, pomocnik biało-zielonych.

Te słowa znalazły potwierdzenie w wydarzeniach boiskowych, bo to dominująca Lechia w pełni zasłużenie sięgnęła po Superpuchar Polski. Tym samym biało-zieloni zdobyli to trofeum po raz drugi w historii, mają w dorobku także dwa Puchary Polski. Bez wątpienia bohaterem meczu był Lukas Haraslin, który przepracował cały okres przygotowawczy i to od razu widać w jego postawie na boisku. Wiosną Słowak miał problemy zdrowotne, nie wychodził mu dryblingi, szybko się irytował, że nie gra na miarę możliwości i oczekiwań. W meczy z Piastem to był Haraslin niesamowicie groźny dla rywali. Już w 2 minucie spotkania pierwszą asystę w barwach Lechii zanotował debiutujący w zespole Żarko Udovicić, a Haraslin pewnie wykończył akcję posyłając piłkę do siatki. Biało-zieloni kontrolowali wydarzenia na boisku, dłużej utrzymywali się przy piłce i szukali okazji do podwyższenia wyniku. Ta przytrafiła się w 21 minucie. Dośrodkował Haraslin, a piłkę z rąk wypuścił Jakub Szmatuła, futbolówkę przejął kolejny debiutant Maciej Gajos i wycofał do Jarosława Kubickiego, a ten strzałem z pierwszej piłki zdobył drugiego gola dla gdańskiego zespołu. Grono nowych graczy uzupełnił na środku obrony Mario Maloca, dla którego to powrót do gdańskiego zespołu. Gdańszczanie mieli kolejne okazje bramkowe, a w obu udział brał Haraslin. Najpierw jego dośrodkowania nie wykorzystał Udovicić, a tuż przed przerwą Słowak przeprowadził świetną akcję indywidualną, ale zamiast podać do Flavio Paixao, to stracił piłkę. Inna sprawa, że w finale tej akcji był faulowany, czego nie zauważył sędzia Paweł Raczkowski. Piast odpowiedział tylko groźnym, ale minimalnie niecelnym strzałem, którego autorem Gerard Badia.