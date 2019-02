Lechia Gdańsk lepsza w Kielcach, ale nieskuteczna. Flavio Paixao zmarnował trzeciego karnego w tym sezonie

Lechia zagrała w Kielcach zupełnie inaczej niż w spotkaniu z Pogonią. Na inaugurację wiosny biało-zieloni pozwolili grać rywalom, ale wypunktowali ich stałymi fragmentami gry i zdobyli trzy punkty. W Kielcach to biało-zieloni wzięli sprawy w swoje ręce, całkowicie dominowali na boisku, byli pod każdym względem zespołem lepszym, a musieli zadowolić się tylko jednym punktem. Pierwsza połowa na początku była chaotyczna, ale z czasem mecz się rozkręcił, głównie za sprawą podopiecznych trenera Piotra Stokowca. W 17 minucie świetnym, technicznym, zagraniem w pole karne popisał się Flavio Paixao, ale Jarosław Kubicki nie potrafił pokonać Michała Miśkiewicza. Bramkarz Korony świetnie bronił, bo tak było, kiedy strzelał Filip Mladenović i gdy zablokował szarżującego Artura Sobiecha. Korona ograniczała się do prób z dystansu, ale nie oddała ani jednego celnego strzału w pierwszej połowie. Lechia była zespołem bardziej dojrzałym, opanowała środek pola, zamknęła skrzydła gospodarzom i nie miała w Kielcach tylko jednego - skuteczności. Czyli tego, co do tej pory było mocnym punktem zespołu.