Lechia Gdańsk musi odłożyć marzenia o mistrzostwie. Biało-zieloni przegrali z Lechem Poznań [zdjęcia]

Lechia pojechała do Poznania walczyć o przedłużenie szans na mistrzostwo Polski. Do tego potrzebowała bezwzględnie zwycięstwa nad Lechem.

- Mamy cztery punkty starty do Piasta i zostały dwie kolejki. Dopóki piłka w grze to wszystko jest możliwe. Przede wszystkim musimy wygrać w Poznaniu. To trzeba zrealizować, aby dalej być w grze, a futbol widział już różne rzeczy. Dopóki jest szansa, to będziemy walczyć – zapowiadał Michał Mak, skrzydłowy biało-zielonych.

Trener Piotr Stokowiec znowu zdecydował się na rotację w bramce. Z Zagłębiem świetnie bronił Dusan Kuciak, a w Poznaniu szansę dostał ponownie Zlatan Alomerović. Ponadto na ławce rezerwowych zostali Jarosław Kubicki i Lukas Haraslin, w ogóle w kadrze nie zmieścił się Konrad Michalak, a w podstawowym składzie pojawili się Patryk Lipski, Michał Mak i Mateusz Żukowski.

Pierwsza połowa meczu nikogo nie mogła zachwycić. Po raz kolejny można było za to przekonać się o spadku formy biało-zielonych w grupie mistrzowskiej i to tłumaczy dlaczego zespół stracił prowadzenie w Lotto Ekstraklasie i nie potrafił go odzyskać. Nieco więcej z gry miał Lech, ale na boisko najwięcej było chaosu i niedokładności. Lech miał swoje okazje, ale Christian Gytkjaer nie trafił w bramkę w dogodnej sytuacji, a Kamil Jóźwiak przegrał pojedynek z Alomeroviciem. Lechia odpowiedziała bardzo ładnym strzałem Maka z 25 metrów, po który piłkę na róg wybił Jasmin Burić oraz tuż przed przerwą dośrodkowaniem Filipa Mladenovicia, po którym futbolówka odbiła się od Roberta Gumnego i trafiła w poprzeczkę bramki gospodarzy. W Białymstoku drużyna Legii przegrywała z Jagiellonią, a Piast remisował w Szczecinie, a to oznaczało, że wygrana Lechii w Poznaniu pozwoliłaby nadal walczyć o mistrzostwo kraju w ostatniej kolejce Lotto Ekstraklasy.