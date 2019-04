Lechia Gdańsk na boisku Cracovii będzie chciała wygrać i utrzymać przewagę nad Legią Warszawa

Piłkarzom biało-zielonych humory w sobotę dopisywały, a to dzięki wygranej nad Rakowem w Częstochowie i awansie do finału Totolotka Pucharu Polski. Radość jednak nie mogła być zbyt długa, bowiem jeden mecz goni następny i przed Lechią bardzo ważne spotkanie w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy z Cracovią. Rywale spisują się wiosną bardzo dobrze, a to zaowocowało awansem na czwarte miejsce w tabeli.

Defensywa biało-zielonych musi uważać na Airama Cabrerę, który imponuje skutecznością. Mecz będzie o tyle ważny, że gdańszczanie wciąż czują na sobie oddech goniącej Legii Warszawa. To jednak Lechia cały czas jest o krok przed mistrzami Polski. Biało-zieloni zapewne wygrają fazę zasadniczą, bo nawet w przypadku porażki w Krakowie i jednoczesnego zwycięstwa Legii będą mieli tyle samo punktów, co klub ze stolicy. W bezpośrednich meczach był remis, a bilans bramkowy z całego sezon Lechia ma korzystniejszy o siedem goli. Ważne jednak, aby nie dać się dogonić Legii, bowiem z przypadku identycznego dorobku punktowego na koniec sezonu, nie decyduje wyższe miejsce po fazie zasadniczej, ale dorobek punktowy po 30 kolejkach. Jeśli Lechia i Legia będą mieć identyczny, to zadecyduje bilans bramkowy po 37 kolejkach ligowych.

- Cieszymy się z awansu do finału Pucharu Polski. Nie ma jednak czasu na długie świętowanie. Finał dopiero za trzy tygodnie. Już w sobotę przed nami bardzo ważny mecz ligowy z Cracovią i teraz na nim się koncentrujemy - powiedział po meczu w Częstochowie Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych.

Z tego sprawę zdają sobie także sami piłkarze, którzy podkreślają, że nie zmienia się ich filozofia i liczy się najbliższy mecz. A ten będzie na wyjeździe z Cracovią. Sztab szkoleniowy biało-zielonych będzie musiał pomyśleć nad składem, bo zawodnicy są poobijani po ciężkim pucharowym meczu z Rakowem, a do tego dochodzi duża częstotliwość grania.

Wiadomo, że w Krakowie nie zagra pauzujący za żółte kartki Błażej Augustyn oraz Artur Sobiech, którego głowa ucierpiała dość mocno w Częstochowie. Za Augustyna szansę na środku obrony powinien dostać Steven Vitoria. Z kolei za Sobiecha w ataku może zagrać Flavio Paixao, a wówczas kolejną szansę na skrzydle dostanie Michał Mak lub Konrad Michalak. Obaj na razie grają poniżej możliwości i oczekiwań.

- Mamy siłę, ambicję i motywację. Jedziemy na mecz z Cracovią zdeterminowani do walki o zwycięstwo. To jest teraz najważniejsze - powiedział Flavio Paixao, kapitan biało-zielonych.

- Po meczu z Rakowem wyjazd do Krakowa i znowu czas spędzony w podróży. Jesteśmy jednak profesjonalistami i musimy dać z siebie maksa - dodaje Lukas Haraslin, skrzydłowy Lechii.

- Jesteśmy bardzo dobrym zespołem, ale nie da się ukryć, że czeka nas trudne spotkanie. Nie można podejść do meczu z nastawieniem gry na remis. Chcemy wygrać każde spotkanie, choć nie zawsze to się uda. Jeśli każdy będzie wykonywał swoja pracę tak, jak w Częstochowie, to mamy szansę na sukces.

Cracovia z pewnością wyjdzie na boisko również zdeterminowana, aby wygrać, bo to zapewni im czwarte miejsce po fazie zasadniczej. To ważne, bo pozwoli zagrać cztery mecze u siebie a trzy na wyjeździe w rundzie finałowej. Oba zespoły potrzebują zwycięstwa, więc zapowiada się w Krakowie interesujące spotkanie. Licząc ligę i puchar biało-zieloni nie przegrali od sześciu meczów, a w pięciu ostatnich nie dali sobie strzelić gola.

- Cieszymy się krótko i już koncentrujemy się na meczu z Cracovią. To teraz dla nas najważniejsze spotkanie, bo wiemy, że Legia jest tuż za nami. Musimy cały czas wygrywać, bo nie ma miejsca na wpadki. Ważne, żeby mieć więcej punktów niż Legia po fazie zasadniczej. Zostało osiem kolejek i każdy mecz będzie dla nas ważny, jak finał - powiedział Patryk Lipski, pomocnik Lechii.

30 kolejka Lotto Ekstraklasy: Cracovia - Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin - Wisła Kraków, Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock, Arka Gdynia - Miedź Legnica, Legia Warszawa - Pogoń Szczecin, Lech Poznań - Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze, Piast Gliwice - Korona Kielce. Wszystkie mecze odbędą się w sobotę o godz. 18. Mecze można oglądać w TVP 2, TVP Sport, Eurosporcie 1, Canal + i Canal +Sport.

