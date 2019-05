Lechia Gdańsk nie jest gotowa na europejskie puchary? "To nie jest sport dla ciebie"

Wcześniej jednak piłkarski ekspert podkreślał, że dziwi go terminarz ligowy. Dlaczego zatem teraz zmienił zdanie?

Ja mówiłem o tym, że trochę nie rozumiem tego terminarza. Nie chodziło mi jednak o to, że współczuję Lechii Gdańsk. Doskonale zdawałem sobie po prostu sprawę z tego, że taki argument, gry systemem czwartek - niedziela - zostanie podniesiony, bo to jest polska liga. Dla mnie to tłumaczenie jest bezsensowne i kompromitujące. Jeżeli nie chcesz grać w czwartek i niedzielę, to nie pchaj się do europejskich pucharów. To nie ma wówczas sensu, ten sport nie jest dla ciebie - tłumaczył Stanowski.