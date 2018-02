(© Przemyslaw Swiderski)

Lechia Gdańsk zagra z Piastem Gliwice w niedzielę o godzinie 15.30. Biało-zieloni praktycznie nie mają już marginesu błędu i najbliższe spotkanie muszą wygrać, bo w przeciwnym razie będą musieli pogodzić się z grą w grupie spadkowej.

Piłkarze żałują straconych dwóch punktów w spotkaniu z Wisłą Kraków, ale zdają sobie sprawę z tego, jaka jest ich sytuacja w tabeli.



- Odczuwamy niedosyt, bo w meczu z Wisłą mieliśmy wszystko, aby zdobyć trzy punkty, ale tego nie wykorzystaliśmy - mówi Joao Nunes, obrońca biało-zielonych. - W niedzielę spodziewam się trudnego spotkania, bo obie drużyny bardzo potrzebują punktów. Zostało nam tylko osiem meczów do końca rundy zasadniczej i nie możemy tracić punktów, czy to gramy z pierwszym czy ostatnim zespołem w tabeli. Nie ma co ukrywać, że teraz każdy mecz będzie dla nas jak finał.



W spotkaniu z Wisłą nie udało się zachować czystego konta po stronie strat, ale gol został stracony po złym wybiciu piłki przez Dusana Kuciaka. Zdaniem portugalskiego obrońcy Lechii drużyna poprawiła grę w defensywie w porównaniu do jesieni.



- W okresie przygotowawczym wykonaliśmy ogromną pracę jeśli chodzi o grę defensywną. Wiedzieliśmy jak duży to był problem i każdy starał się poświęcić temu sporo czasu. Poprawiliśmy grę w defensywie jako kolektyw i to było już widać podczas meczu z Wisłą. Wiemy, co mamy robić na boisku. Dusan popełnił błąd, ale nie popełnia ich tylko ten, kto nic nie robi. Błędów nie da się całkowicie uniknąć, ale musimy je naprawiać zanim zakończą się stratą gola - uważa Joao Nunes.

