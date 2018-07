Lechia Gdańsk wygrała mecz sparingowy z zespołem ligi słowackiej, Zeleżiarne Podbrezova 3:0. Bilans biało-zielonych to cztery zwycięstwa i jedna porażka.

TVN24 / x-news

Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych, konsekwentnie daje grać swoim bramkarzom po jednym całym meczu. Tym razem wystąpił Dusan Kuciak i spisał się bardzo dobrze. Na mecz ze Słowakami szkoleniowiec biało-zielonych wystawił jednak skład bardziej rezerwowy i czy to oznacza, że pierwszym bramkarzem będzie Zlatan Alomerović. Na tę decyzję trenera Stokowca trzeba będzie poczekać do pierwszego meczu ligowego.W pierwszej połowie Lechia kontrolowała wydarzenia na boisku, ale brakowało gola. Tak było do ostatniej minuty. Wówczas w polu karnym sfaulowany został Jakub Arak, a "jedenastkę" na bramkę zamienił Patryk Lipski. Na końcowy kwadrans spotkania szkoleniowiec wpuścił na boisko zawodników podstawowych. Tylko schodzący Egy Maulana Vikri nie miał zmiennika. A to dlatego, że trener Stokowiec chciał przetestować grę w liczebnym osłabieniu. Ten test wypadł okazale, bowiem biało-zieloni grający jednego piłkarza mniej strzelili w końcówce kolejne dwa gole, a na listę strzelców wpisali się Lukas Haraslin i skuteczny w sparingach Flavio Paixao. Lechia wygrała czwarty sparing na pięć meczów i trzeba mieć nadzieję, że równie skutecznie będzie radzić sobie w Lotto Ekstraklasie.Lechia zakończyła drugie zgrupowanie. Po powrocie piłkarze będą przygotowywać się już w Gdańsku, gdzie zagrają dwa kolejne mecze sparingowe - 13 lipca z piątym zespołem ligi greckiej, Asteras Tripolis FC, a 14 lipca z Gryfem Słupsk, choć ten mecz jest jeszcze do potwierdzenia. 20 lipca, w piątek, godzinie 20.30 biało-zieloni rozpoczną nowy sezon meczem z Jagiellonią w Białymstoku.Bramki: 1:0 Patryk Lipski (45+1-karny), 2:0 Lukas Haraslin (83), 3:0 Flavio Paixao (85)Lechia: D. Kuciak - Kobryń (75 Stolarski), Joao Nunes (75 Nalepa), Chrzanowski (75 Augustyn), Lewandowski (46 Macierzyński - 75 Mladenović) - Mikołajewski (75 Kubicki) - Schikowski (75 Haraslin), Lipski (75 Sopoćko), Fila (75 Łukasik), Egy (75 nikt za niego nie wszedł) - Arak (75 F. Paixao)Podbrezova: M. Kuciak - Magda (Mojzis), Krivak, Baran, Turna - Bernadina (70 Mejri), Sedlacek, Obrocnik (70 Tereszczenko), Mikus, Lesko (70 Breznanik) - Więzik (60 AdriKopičár).