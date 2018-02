Lechia Gdańsk całkowicie zawiodła w rundzie jesiennej. Stąd odległa pozycja w tabeli i przed biało-zielonymi trudne zadanie wiosną, aby wskoczyć do grupy mistrzowskiej

Jesień była słaba w wykonaniu Lechii. Drużyna nie poradziła sobie ze zmianami personalnymi zwłaszcza w defensywie. Do tego doszły kontuzje i długo musieli pauzować Rafał Wolski i Sławomir Peszko, a praktycznie całą jesień stracił Lukas Haraslin. To wiodący piłkarze, którzy mieli mieć kluczowy wpływ na grę zespołu. Pomimo szerokiej kadry nie udało się uzupełnić tych luk, a do tego w większości zawiedli piłkarze, którzy zostali sprowadzeni do zespołu w letnim oknie transferowym. Zła postawa zespołu doprowadziła do tego, że Piotra Nowaka na stanowisku trenera zamienił Adam Owen. Lechia prowadzona przez Walijczyka potrafiła zostać rozbita w Gdańsku przez Koronę 0:5, ale i wygrać derby Trójmiasta w Gdyni z Arką 1:0. Nie zmienia to faktu, że biało-zieloni zajmują dopiero jedenaste miejsce w tabeli, a ich strata do grupy mistrzowskiej wynosi aż siedem punktów.Przed Lechią w rundzie wiosennej prawdziwy czas próby. Drużyna będzie miała okazję na boisku pokazać, że może wygrać z każdym i sytuacja, choć beznadziejna, jest jeszcze do odwrócenia. Oczywiście łatwo nie będzie, bo biało-zieloni będą mieli tylko dziewięć kolejek ligowych, aby odrobić te siedem punktów straty. Odkąd został wprowadzony ten system rozgrywek w ekstraklasie jeszcze nigdy się nie zdarzyło, aby Lechii zabrakło w grupie mistrzowskiej. Sami piłkarze podkreślają, że wciąż jest o co walczyć.- Ten sezon jest już przegramy w kontekście naszej walki o mistrzostwo Polski. Co jednak możemy jeszcze wygrać. Wiele pokażą pierwsze kolejki wiosną i od nich będzie zależało jak może wyglądać końcówka sezonu - powiedział Sławomir Peszko, skrzydłowy Lechii i reprezentacji Polski.Właśnie Peszko i Rafał Wolski mają być motorami napędowymi drużyny, którzy wiosną będą walczyć o to, aby znaleźć się w reprezentacji na mistrzostwa świata w Rosji. Do tego dochodzą bracia Flavio i Marco Paixao, którzy strzelają najwięcej bramek dla Lechii, także tych kluczowych. Piłkarze zapewniają, że nie koncentrują się na „ósemce”, ale na każdym kolejnym meczu. Dobra gra i zwycięstwa mają być przepustką do awansu do grupy mistrzowskiej.