Lechia Gdańsk zaprezentowała się średnio w generalnym sprawdzianie przed nowym sezonem. Biało-zieloni przegrali z Asterasem Tripolis na Stadionie Energa.

Nieco ponad dwa tysiące osób przyszło obejrzeć ostatni w Gdańsku sprawdzian biało-zielonych przed startem rozgrywek z piątym zespołem greckiej ekstraklasy, Asteras Tripolis. Jeszcze w sobotę o godz. 14 Lechia zagra w Słupsku z Gryfem, ale to w piątkowym sparingu zaprezentował się skład zbliżony do tego, który wystąpi przeciwko Jagiellonii w Białymstoku na inaugurację sezonu w Lotto Ekstraklasie (20.07, godz. 20.30).



Główne pytanie wciąż brzmi - Zlatan Alomerović czy Dusan Kuciak będzie pierwszym bramkarzem Lechii.



- Miałem fajną rozmowę z trenerem Piotrem Stokowcem, ale o szczegółach nie będę mówił - powiedział Kuciak w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”.



Mecz z Asterasem to kolejne spotkanie sparingowe w okresie przygotowawczym, w którym to Alomerović wyszedł w pierwszym składzie.



Trudno mówić o wielkim meczu w wykonaniu Lechii tuż przed startem rozgrywek ligowych. Biało-zieloni dużo biegali, starali się grać pressingiem, ale było tego zdecydowanie za mało. Były tylko momenty w grze Lechii, które mogły się podobać. Z bardzo dobrej strony w środku pola zaprezentował się Mateusz Sopoćko, który grał bez kompleksów, ale pokazał też, że sporo widzi na boisku. To może być największa niespodzianka w składzie Lechii na mecz z Jagiellonią. Fajnie prezentowała się lewa strona, gdzie bardzo dobrze współpracowali Filip Mladenović i Lukas Haraslin. Serb to zupełnie inny piłkarz niż w poprzednim sezonie, po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym. Tego samego nie można powiedzieć o grających na prawej stronie Pawle Stolarskim i Michale Maku. Z niezłej strony pokazali się Ariel Borysiuk i aktywny Jarosław Kubicki. To nie pomogło, bowiem w 45 minucie Kostas Triantafillopoulos strzelił zwycięskiego gola dla Asteras. Bilans sparingów Lechii to cztery zwycięstwa i dwie porażki. Martwić może uraz Lukasa Haraslina, który został brutalnie sfaulowany.



Lechia Gdańsk - Asteras Tripolis 0:1 (0:1)



Bramki: 0:1 Kostas Triantafillopoulos (45)



Lechia: Alomerović (46 Kuciak) - Stolarski (62 Joao Nunes), Nalepa, Augustyn, Mladenović - Borysiuk (71 Łukasik) - Mak (62 Peszko), Kubicki, Sopoćko (46 Lipski), Haraslin - F. Paixao (85 Żukowski)



Asteras: Papdopoulos (31 Athanasiadis - 61 Tsiftsis) - Triantafillopoulos (46 Valiete), Christopoulos (71 Matricardi), Kotsiras (54 Glezos - 71 Salas), Kuriakopoulos (54 Kumadey - 71 Martinez), Iglesias (46 Pasalidis), Munafo (54 Bellocq), Rolle (46 Valentinios), Tsilianidis (54 Tsimas), Kalstas (46 Mpastianos), Manias (46 Dovikas)



