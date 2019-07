Lechia Gdańsk pokazała moc w ofensywie w ostatnim sparingu

- Myślę, że kibice czekają na Lechię, która gra w piłkę. Tu były zawsze takie tradycje. Agresywność to coś, od czego się wychodzi. My chcemy dołożyć do tego wybieganie i zdrowie. Na pewno tak jak powiedziałem na początku, będziemy jeszcze pracować nad poprawą gry ofensywnej - zapowiadał trener Piotr Stokowiec.

Opiekun piłkarzy z Gdańska postanowił nie rzucać słów na wiatr. Trener diamentralnie zmienił jedenastkę na mecz z Bytovią. Od pierwszej minuty zagrali m. in. Sławomir Peszko i Flavio Paixao. W bramce pojawił się natomiast Dusan Kuciak.

Co prawda nie można wyciągać daleko idących wniosków, bo Bytovia to obecnie zespół II ligowy, który pożegnał się z Fortuna I ligą. Niemniej jednak gdańszczanie pokazali, że chcą grać ofensywnie. Momentami ich gra, zwłaszcza w ofensywie, mogła się podobać.