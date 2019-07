Lechia Gdańsk pozna rywala w kwalifikacjach Ligi Europy. Na kogo trafią biało-zieloni?

O ile w eliminacjach Ligi Europy rywale naszych drużyn nie budzą jeszcze obaw, o tyle po losowaniu w Lidze Mistrzów kibice niespodziewanych mistrzów Polski są w minorowych nastrojach. Piast Gliwice trafił przecież na białoruskie BATE Borysów. Pierwszy mecz na wyjeździe zaplanowano 10 lipca o godz. 19. Rewanż w Gliwicach 17 lipca o godz. 20.

- Hymn Ligi Mistrzów na polskich boiskach to niedawno Legia Warszawa, a dużo wcześniej moja Legia i Widzew Łódź - wylicza trener Paweł Janas. - Na tyle lat trzy razy hymn dla polskiej drużyny to trochę mało. Sprawa jest złożona. Myślę, że jeśli kluby postawią na naszą młodzież, a są przecież wspaniałe akademie, nowe boiska, to będzie lepiej. Z drugiej strony, jak ci młodzi gdzieś pograją, to szybko są sprzedawani. Mnie denerwuje to, że ściągamy zagranicznych piłkarzy, zupełnie nieznanych, a potem mamy po 14-15 obcokrajowców w drużynie. To trochę chore. Powinno się za te same pieniądze kupić pięciu, którzy będą robić przewagę, żeby ta młodzież miała się od kogo uczyć.