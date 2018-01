Lechia nie wyjedzie na obóz przygotowawczy do Kolonii. W najbliższych dniach trenować będzie w Gdańsku, a w niedzielę rozegra mecz kontrolny z Pogonią Siedlce.

Pojedynek z I-ligową Pogonią Siedlce odbędzie się w niedzielę o godz. 17.30 na boisku przy ulicy Traugutta 29. Wkrótce dowiemy się też, czy będzie on otwarty dla kibiców.W tabeli I ligi, po rundzie jesiennej, Pogoń Siedlce zajmuje 13. miejsce (sześć zwycięstw, sześć remisów, siedem porażek).Przypomnijmy, że Lechia do niemieckiej Kolonii miała udać się w czwartek. Niemalże w ostatniej chwili plany jednak zmieniła. Co było tego przyczyną?- Wszystko było tak ustalone, że mieliśmy grać sparing na naturalnej nawierzchni. Dziś wieczorem dostaliśmy jednak informację, że to nie będzie możliwe i i mecz zostanie rozegrane na nawierzchni sztucznej. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o rezygnacji z wyjazdu do Niemiec. W Gdańsku mamy podgrzewaną murawę i tutaj będziemy trenować, choć już ponieśliśmy koszty zgrupowania w Niemczech - wyjaśnił nam Jakub Staszkiewicz, rzecznik prasowy Lechii.