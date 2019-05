Lechia Gdańsk sprzedaje piłkarza do Rosji. Biało-zieloni blisko trzech transferów

- Jesteśmy blisko trzech, czterech transferów. Takich na miarę naszych możliwości - zdradził trener Stokowiec.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia się oddaliła od mistrzostwa Polski

Padły nawet pierwsze nazwiska, kto może zasilić gdański zespół. Gotowy do powrotu do Polski jest środkowy obrońca Mario Maloca. Piłkarz ma kilka ofert, ale on sam najchętniej znowu zagrałby w zespole biało-zielonych. Na liście życzeń znalazł się także ponoć Maciej Gajos, który po sezonie pożegna się z Lechem Poznań. Mówi się także o zainteresowaniu skrzydłowym Zagłębia Sosnowiec, Żarko Udoviciciem. To zawodnik, który strzela gole, asystuje. Ma jednak już 31 lat, a trener Stokowiec jednak woli młodszych piłkarzy. Do zespołu wróci także z wypożyczenia Rafał Janicki i ma dostać szansę powalczenia o miejsce w kadrze zespołu na nowy sezon. Z tego grona kibiców z pewnością ucieszyłby powrót Malocy. To obrońca, który dał się zapamiętać z bardzo dobrej strony i spokojnie mógłby zostać liderem formacji defensywnej.

- Coś jest na rzeczy w tych nazwiskach - powiedział nam z tajemniczym uśmiechem trener Stokowiec.

Lechię na pewno opuści Konrad Michalak, który nie zagrał w ostatnim meczu z Cracovią, chociaż był z drużyną biało-zielonych w Krakowie. Michalak do gdańskiego zespołu dołączył dopiero w sierpniu ubiegłego roku na zasadzie wymiany z Legią Warszawa na Pawła Stolarskiego. Teraz odejdzie do rosyjskiego Achmata Grozny. W tym sezonie, grając w gdańskim zespole, Michalak strzelił jednego gola i miał dwie asysty. Mówi się, że Rosjanie mają zapłacić za niego milion euro.

- Konrad zostaje z nami do końca sezonu, a potem przeniesie się do nowego klubu - potwierdził te doniesienia trener Stokowiec w programie "Liga+ Extra".

Ajax lepszy od Tottenhamu. Erik ten Hag: W pierwszej fazie spotkania kompletnie zdominowaliśmy grę i strzeliliśmy fantastycznego gola