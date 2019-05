Lechia Gdańsk świętuje medal mistrzostw Polski! Biało-zieloni pokonali Jagiellonię Białystok na zakończenie sezonu [zdjęcia]

Tymczasem mecz przyniósł niesamowite emocje i w efekcie było to jedno z najlepszych spotkań w tym roku w Gdańsku. Jagiellonia marzyła o grze w eliminacjach Ligi Europy, ale do tego musi zająć czwarte miejsce. Potrzebowała zwycięstwa w Gdańsku, ale też musiała liczyć na porażkę Cracovii z Pogonią Szczecin. Ten ostatni warunek się spełnił, bo „Pasy” po fatalnej grze zostały rozbite przez Pogoń, ale „Jaga” sama nie pomogła sobie w Gdańsku i przegrała z Lechią po raz czwarty w tym sezonie. To oznacza, że Cracovia utrzymała czwarte miejsce w tabeli, które da im grę w kwalifikacjach Ligi Europy.

Lechia może być jeszcze wicemistrzem Polski, ale musi wygrać z Jagiellonią, liczyć na porażkę Legii Warszawa u siebie z Zagłębiem Lubin i jeszcze odrobić cztery bramki do zespołu ze stolicy, aby mieć lepszy bilans. Goście z Białegostoku utrzymywali się dłużej przy piłce, ale Lechia atakowała groźniej i częściej strzelała celnie na bramkę rywali. Znowu jednak brakowało skuteczności. Tak było do 44 minuty spotkania, kiedy biało-zieloni mieli rzut wolny. Poprzednie źle wykonywał Filip Mladenović, więc tym razem do piłki podszedł Daniel Łukasik. Precyzyjnie dośrodkował, a skutecznym strzałem głową popisał się Karol Fila. W drugiej połowie okazało się, że gra toczy się nie tylko o zwycięstwo na koniec sezonu, ale i tytuł wicemistrzów Polski. Legia zaczęła od prowadzenia z Zagłębiem Lubin, ale potem to goście strzelili dwa gole i otworzyli podopiecznym trenera Stokowca drogę do wicemistrzostwa. Najpierw to jednak goście mogli wyrównać, bo za zagranie ręką Błażeja Augustyna, sędzia - po analizie VAR - podyktował rzut karny dla zespołu z Białegostoku. Do piłki podszedł Jesus Imaz i strzelił lekko praktycznie w ręce Dusana Kuciaka.