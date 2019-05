Lechia Gdańsk szykuje ciekawe sparingi. Plan przygotowań do nowego sezonu biało-zielonych

Lechia rozpocznie przygotowania 13 czerwca od badań i testów. Od 24 do 29 czerwca biało-zieloni pojadą do Cetniewa na pierwsze zgrupowanie, a od 1 do 6 lipca w to samo miejsce na drugie. Podczas obu zgrupowań rozegrają po dwa mecze kontrolne.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia wzmacnia się na nowy sezon

- Okres przygotowawczy mamy zaplanowany od A do Z. Jedziemy do Cetniewa, nie tracimy czasu na podróże. Mamy zakontraktowane sparingi z dobrymi rywalami, zagramy z Olympiakosem Pireus, Hapoel Beer Szewa i beniaminkiem trzeciej ligi niemieckiej Chemnitzer - zdradził plany sparingowe Piotr Stokowiec, trener Lechii, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Szkoleniowiec biało-zielonych wymienił trzech letnich rywali, choć na dziś pewny jest mecz z Hapoelem Beer Szewa. Z pozostałymi rywalami trwają rozmowy. Atrakcyjnie zapowiada się mecz z Olympiakosem, ale szczegóły nie zostały jeszcze ustalone. Jeśli jednak mecz z grecką drużyną - która będzie na zgrupowaniu w Gniewinie - dojdzie do skutku, to miałby zostać rozegrany 3 lipca w Gdańsku. To z pewnością byłby hit okresu przygotowawczego i spora atrakcja dla kibiców biało-zielonych. Pozostali dwaj rywali w sparingach, to mają być polskie zespoły z zaplecza ekstraklasy.

Rozgrywki ligowe mają się rozpocząć 19 lipca, ale w sobotę 13 lipca Lechia zagra w Gliwicach z Piastem o Superpuchar Polski.