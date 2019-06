Lechia Gdańsk trenowała na Stadionie Energa. Biało-zieloni przygotowują się do nowego sezonu [galeria]

Piłkarze Lechii Gdańsk wrócili do treningów po urlopach i pracują pełną parą. Trener Piotr Stokowiec chce przygotować zespół jak najlepiej do nowego sezonu. Przed Lechią duże wyzwania, bo gra w Lotto Ekstraklasie, eliminacjach Ligi Europy i Pucharze Polski. Piłkarze Lechii trenowali na Stadionie Energa Gdańsk. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

polecane: Łukasz Fabiański: Mam nadzieję, że najlepsze przede mną Wideo