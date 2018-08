Lechia Gdańsk wygrała dwa tygodnie temu na wyjeździe z wicemistrzem Polski, a teraz zremisowała w Warszawie z Legią, aktualnym mistrzem Polski. To dobry start zespołu biało-zielonych, którzy w tym sezonie mogą sprawiać niespodzianki. [wynik meczu, relacja]

- Nie boimy się Legii. Jedziemy z pokorą i planem na ten mecz. Będziemy walczyć o zwycięstwo - zapowiadali piłkarze i trenerzy biało-zielonych przed spotkaniem w Warszawie z mistrzem Polski.Legia nie jest w dobrej formie. Nie zachwyca w Lotto Ekstraklasie, rozczarowała w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Tymczasem podopieczni trenera Piotra Stokowca udanie zaczęli ten sezon. I to potwierdzili w stolicy. Od początku pierwszej połowy to Lechia była zespołem dyktującym warunki na boisku. Mogły podobać się akcje Filipa Mladenovicia, Lukasa Haraslina czy Pawła Stolarskiego i tylko szkoda, że w decydujących momentach brakowało lepszego podania albo wykończenia. Najgroźniej było w 17 minucie, kiedy głową strzelał Błażej Augustyn, a bardzo dobrą interwencją popisał się Arkadiusz Malarz.- Ważne będzie wygranie rywalizacji w środku pola i żebyśmy zbierali długi piłki - mówił przed wyjazdem do stolicy Jarosław Kubicki, pomocnik Lechii.I te słowa się potwierdziły, bowiem to właśnie biało-zieloni opanowali środek pola. Bardzo dobre spotkanie rozgrywał Daniel Łukasik, którego wspierał właśnie Kubicki.Dopiero po pół godzinie Legia przejęła inicjatywę i choć był momenty zagrożenia w polu karnym, to jednak mistrzowie Polski nie potrafili oddać celnego strzału na bramkę Kuciaka. Lechia takie próby miała trzy, ale Malarza nie pokonała.Pierwsza połowa potwierdziła kryzys sportowy Legii, ale też nie najlepszą atmosferę w zespole. Nie tak dawno nowych piłkarzy słownie zaatakował Miroslav Radović, a teraz na to samo pozwolił sobie Michał Kucharczyk.- Ciężko gra się w dziesięciu, jak jeden zawodnik nie dojechał na mecz. Zaczął grać od 30 minuty i wtedy też zaatakowaliśmy - powiedział Kucharczyk mając zapewne na myśli Carlitosa, który zresztą po przerwie już nie wyszedł na boisko.W drugiej połowie spotkanie wyglądało inaczej. To Legia zagrała w sposób bardziej zdecydowany i mocniej zaatakowała. Lechia na tyle mocno skupiła się na tym, aby przede wszystkim gola nie stracić, że w ofensywie już nie była tak groźna. Mistrzowie Polski atakowali, ale nie można powiedzieć, że mieli jakoś dużo sytuacji do strzelenia gola. Zresztą strzał Sebastiana Szymańskiego w 60 minucie był dopiero pierwszym celnym w ich wykonaniu. Najlepszą sytuację na rozstrzygnięcie meczu miał w 85 minucie Dominik Nagy - po akcji Szymańskiego - ale świetnie w bramce zachował się Kuciak, który uratował gdański zespół przed utratą gola.Trener Piotr Stokowiec pokazał w drugiej połowie, że nie boi się odważnych decyzji. Choć drużyna walczyła o cenne punkty na boisku mistrzów Polski, to jednak odważnie stawiał na młodzież. Najpierw na boisku pojawił się Karol Fila, który korzystnie zaprezentował się w poprzednim meczu ze Śląskiem Wrocław, a następnie Mateusz Sopoćko i Adam Chrzanowski. Dla 19-letniego Sopoćki to zresztą był debiut w krajowej elicie. Lechia w pełni zasłużenie zdobyła punkt na terenie mistrzów Polski i po trzech kolejkach pozostaje zespołem niepokonanym. Do tego zdobyła cztery punkty w wyjazdowych meczach z mistrzem i wicemistrzem Polski.