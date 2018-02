W ostatnim meczu sparingowym z Chojniczanką, pomocnik gdańskiej Lechii, Rafał Wolski, nabawił się urazu. Czy zawodnik będzie gotowy do gry na mecz z Wisłą Kraków?

W ostatnim, wygranym przez Lechię sparingu z Chojniczanką (1:0) Rafał Wolski był wyróżniającym zawodnikiem na murawie. Ale wytrwał tylko do 28. minuty. Wtedy to bowiem naciągnął mięsień dwugłowy uda. Na szczęście, jak wykazały badanie, uraz nie jest poważny.Póki co jednak pomocnik Lechii nie trenuje z resztą zespołu, tylko ćwiczy indywidualnie pod okiem sztabu medycznego biało-zielonych, który dokłada wszelkich starań, by przywrócić zawodnika do pełnej sprawności przed meczem z Wisłą Kraków. Szanse na to są spore.Mecz z ekipą "Białej Gwiazdy" będzie pierwszym pojedynkiem na wiosnę w wykonaniu biało-zielonych. Spotkanie to zaplanowane zostało na najbliższą sobotę (początek o godz. 20.30).