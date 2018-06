Flavio Paixao strzelił gola dla Lechii i zaliczył asystę (© Fot. Karolina Misztal)

Lechia Gdańsk nie dała szans pierwszoligowej Chojniczance na zakończenie zgrupowania w Cetniewie. Biało-zieloni wygrali 5:1.

Lechia zagrała dwa mecze sparingowe na zakończenie zgrupowania w Cetniewie. W piątek z Bytovią wygrała 1:0 po golu Flavio Paixao w ostatniej minucie meczu. Z Chojniczanką problemów ze skutecznością biało-zieloni nie mieli, a znowu w roli głównej wystąpił Portugalczyk, którego trener Piotr Stokowiec wystawił w ataku. Flavio Paixao w pierwszej połowie strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył asystę przy bramce Lukasa Haraslina. Wydaje się, że dziś najlepsza pozycja dla Flavio to właśnie atak, a nie skrzydło. Trener Stokowiec szuka różnych rozwiązań, zarówno w ustawieniu zespołu jak i z pozycjami poszczególnych piłkarzy. Wspomnieliśmy już Flavio, a chociażby Haraslin i Filip Mladenović grają to na skrzydle, to na boku obrony.



W drugiej połowie gole dla biało-zielonych strzelała młodzież. Najpierw uczynił to Mateusz Sopoćko, który już w spotkaniu z APOEL-em Nikozja pokazał się z dobrej strony, a później ładnym strzałem Przemysław Macierzyński. Honorową bramkę dla Chojniczanki strzelił Wojciech Trochim, który w poprzednim sezonie grał w barwach Sandecji Nowy Sącz w Lotto Ekstraklasie. To nie pierwsze bramki młodzieży, bo przecież w spotkaniu z mistrzem Cypru do siatki trafił Mateusz Żukowski. W spotkaniu z Chojniczanką bronił Zlatan Alomerović, a wolne dostał Dusan Kuciak, który grał z Bytovią. W sobotnim sparingu nie zagrali także Tomasz Makowski, Rafał Wolski, Daniel Łukasik, Grzegorz Wojtkowiak i Patryk Lipski.



Od poniedziałku do 7 lipca Lechia przygotowywać się będzie na kolejnym zgrupowaniu w Opalenicy i też zagra dwa mecze sparingowe - 6 lipca z Pogonią Szczecin we Wronkach i dzień później z zespołem FK Zeleżiarne Podbrezova, który zajął dziewiąte miejsce w lidze słowackiej w minionym sezonie, w Szamotułach. Po powrocie zagra dwa sparingi w Gdańsku - 13 lipca z piątym zespołem ligi greckiej, Asteras Tripolis FC, a 14 lipca z Gryfem Słupsk, choć ten mecz jest jeszcze do potwierdzenia.



Lechia Gdańsk - Chojniczanka 5:1 (3:0)



Bramki: 1:0 Błażej Augustyn (10), 2:0 Flavio Paixao (15-karny), 3:0 Lukas Haraslin (36), 4:0 Mateusz Sopoćko (51), 5:0 Przemysław Macierzyński (76), 5:1 Wojciech Trochim (89)



Lechia: Alomerović - Stolarski (60 Kobryń), Nalepa (60 Chrzanowski), Augustyn (60 Joao Nunes), Lewandowski (46 Mladenović) - Borysiuk (60 Mikołajewski) - Haraslin (60 Fila), Sopoćko (60 Egy Maulana Vikri), Kubicki (60 Schikowski), Mak (46 Macierzyński) - F. Paixao (60 Arak)



Chojniczanka: Janukiewicz - Sauczek (46 Podgórski), Michalski, Wołąkiewicz (46 Boczek), Pietruszka - Pyłypczuk, Zawistowski (46 Paprzycki), Danielewicz (46 Trochim), Foszmańczyk (65 Danielewicz), Przybecki - Drozdowicz (46 Mikołajczak)



