Lechia Gdańsk z kasą do kibiców. Do wygrania jest 200 tysięcy złotych

Wyjątkowy i niesamowity konkurs „Poprzeczka = dwustóweczka” dla kibiców ruszy już podczas najbliższego meczu z Zagłębiem Lubin (12.05, godz. 18), a jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas ostatniego spotkania w tym sezonie z Jagiellonią Białystok (19.05, godz. 18). Do podjęcia z boiska jest niezła kasa, bo aż 200 tysięcy złotych.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia gotowa na zmiany kadrowe

W jaki sposób można wziąć udział w tej zabawie? Przede wszystkim trzeba wybrać się na najbliższy mecz Lechii z Zagłębiem, zrobić sobie zdjęcie tzw. selfie i wrzucić je pod postem konkursowym, który znajduje się na Facebooku. 15 osób, które zbierze najwięcej polubień, przejdzie do kolejnego etapu konkursu. Ta 15 zostanie wyłoniona w środę, 15 maja. Z tego grona jury konkursowe wybierze trzy osoby, które będą mogły powalczyć o główną nagrodę w konkursie. Każdy z finalistów otrzyma klubowe gadżety oraz voucher uprawniający do wejścia na mecz z Jagiellonią.

Czym kierować będzie się jury przy wyborze trzech finalistów? Lechia podkreśla, że w ocenie brane pod uwagę będą wyrażenie radości z obecności na meczu piłki nożnej, pomysłowość i oryginalność ujęcia, wrażliwość i wartość estetyczna oraz nawiązanie do zasad filozofii kulturalnego kibicowania. Stosując się do tych zasad będzie można ująć członków jury i powalczyć o nagrodę główną w konkursie. Ta jest wysoka, więc i zadanie musi być trudne i wymagające. Finał zabawy będzie miał miejsce podczas meczu z Jagiellonią, który zakończy jakże udany sezon dla piłkarzy Lechii, którzy zdobyli Puchar Polski, a po spotkaniu z „Jagą” stanie się jasne jakiego koloru zdobędą medale mistrzostw Polski. Każdy z finalistów dostanie jedną szansę na trafienie w poprzeczkę z połowy boiska. Piłka musi zostać kopnięta ze środka boiska (45 metrów) w kierunku wskazanej bramki i trafić w poprzeczkę bez wcześniejszego dotknięcia murawy. Jeśli ta sztuka komuś się uda, to zgarnie 200 tysięcy złotych. Jeśli w poprzeczkę trafi więcej niż jedna osoba spośród finalistów, to nagroda zostanie podzielona. Finał konkursu odbędzie się w przerwie meczu Lechii z Jagiellonią.