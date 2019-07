Lechia Gdańsk zaczęła sezon od remisu z ŁKS. Czerwony Żarko Udovicić [zdjęcia]

Piłkarze Lechii pojechali do Łodzi w dobrych humorach po zdobyciu Superpucharu i w roli zdecydowanego faworyta. ŁKS to beniaminek, ale chciał się pokazać w pierwszym meczu w PKO Ekstraklasie po dłuższej nieobecności w elicie. Lechia ma piłkarzy, którzy grają bądź grali w reprezentacjach, bardziej doświadczonych o wyższej piłkarskiej jakości, ale na boisku widać to było tylko w pierwszych minutach spotkania. Biało-zieloni dłużej utrzymywali się przy piłce, próbowali atakować, ale brakowało dokładności w ostatniej fazie akcji ofensywnej. Lechia miała przewagę, ale tym razem nie było konkretów.

Z czasem obraz meczu uległ zmianie. To gospodarze przejęli inicjatywę i coraz częściej gościli w rejonach pola karnego biało-zielonych. Większość akcji gospodarzy przeprowadzał Daniel Ramirez. Łodzianie nie przestraszyli się trzeciego zespołu poprzedniego sezonu oraz zdobywcy Pucharu Polski i chcieli wygrać to spotkanie. Lechia nastawiała się na grę z kontry i w krótki odstępie czasu przeprowadziła dwie akcje, z których mógł paść gol. Najpierw świetnie piłkę wymienili Żarko Udovicić oraz Filip Mladenović, ale strzał tego ostatnieg w krótki róg obronił Michał Kołba. Chwilę później na uderzenie z dystansu zdecydował się Lukas Haraslin, ale znowu dobrze spisał się bramkarz gospodarzy. Ważna okazała się 43 minuta spotkania, kiedy to Udovicić brutalnie sfaulował Jana Grzesika. Sędzia pokazał pomocnikowi Lechii żółtą kartkę, ale został poproszony do monitora i po analizie tej sytuacji anulował żółtą kartkę i pokazał czerwoną. To oznaczało, że Lechia w drugiej połowie musiała radzić sobie w dziesięciu.