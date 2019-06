Lechia Gdańsk zagra z silnymi rywalami. Biało-zieloni rozegrają pięć letnich sparingów

Lechia rozpocznie przygotowania 13 czerwca od badań i testów. Od 24 do 29 czerwca biało-zieloni pojadą do Cetniewa na pierwsze zgrupowanie, a od 1 do 6 lipca w to samo miejsce na drugie. Podczas obu zgrupowań będą rozgrywać mecze kontrolne.

Już wcześniej gdański klub poinformował, że Lechia rozegra pięć meczów sparingowych, ale pewne było tylko spotkanie z izraelskim Hapoelem Beer Szewa, czwartym zespołem minionego sezonu. Ten mecz rozegrany zostanie 26 czerwca w Gniewinie. W pierwszej grze kontrolnej 22 czerwca, w Gdańsku i jeszcze przed wyjazdem do Cetniewa, podopieczni trenera Piotra Stokowca zmierzą się z Chojniczanką. Nie zapadła jeszcze decyzja czy to spotkanie będzie otwarte dla kibiców. Na 28 czerwca, w Bytowie, zaplanowany jest sparing z drugoligową Bytovią, a dzień później Lechia zmierzy się w interesującym meczu z cypryjskim AEK Larnaka, który ostatni sezon zakończył na czwartej pozycji.