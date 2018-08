Poznaliśmy właśnie terminarz 7. kolejki Ekstraklasy. Lechia zagra w Gdańsku z Koroną Kielce, a Arka w Gdyni z Zagłębiem Sosnowiec.

Ekstraklasa przedstawiła terminarz 7. kolejki Lotto Ekstraklasy. Lechia Gdańsk zagra na własnym stadionie z Koroną Kielce. Spotkanie odbędzie się w piątek w ostatni dzień sierpnia. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 20.30.1 września natomiast Arka w Gdyni sprawdzi się z beniaminkiem Ekstraklasy - Zagłębiem Sosnowiec. Początek spotkania o godz. 15.30.Kibice gdańskiego klubu nie wspominają najlepiej ostatniego domowego spotkania z Koroną. Biało-zieloni bowiem przegrali pod koniec października ubiegłego roku z kielczanami, aż 0:5, co okazało się najwyższą porażką w sezonie. W rundzie wiosennej Korona pokonała gdańszczan 1:0. Od tego czasu jednak się w Lechii wiele pozmieniało. Biało-zieloni zanotowali bardzo dobry start i chociaż na koncie mają jedynie jedną wygraną i dwa remisy, to punkty wyciągnięte od mistrza i wicemistrza z ubiegłego sezonu są bardzo ważne. Co ciekawe Lechia z Koroną wygrała ostatnio prawie dwa lata temu. 12 sierpnia 2016 r. gdańszczanie na własnym stadionie wygrali z kielczanami 3:2. Dwie bramki po asystach Sławomira Peszki i Flavio Paixao strzelił wtedy Grzegorz Kuświk. Trzecią bramkę kielczanie strzeli sobie sami.Arka Gdynia z Zagłębiem Sosnowiec grała ostatnio, gdy żółto-niebiescy byli jeszcze w pierwszej lidze. Ostatni raz gdynianie cieszyli się jednak ze zwycięstwa nad Zagłębiem 13 lat temu. 19 kwietnia 2005 r. Arka wygrała w Sosnowcu 2:1.7. Kolejka Lotto EkstraklasyPiątek, 31 sierpnia 2018Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (18:00, Eurosport 2)Lechia Gdańsk - Korona Kielce (20:30, Canal+ Sport)Sobota, 1 września 2018Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec (15:30, Canal+ Sport / nSport+)Śląsk Wrocław - Wisła Kraków (18:00, Canal+ Sport)Miedź Legnica - KGHM Zagłębie Lubin (20:30, Canal+ Sport)Niedziela, 2 września 2018Wisła Płock - Jagiellonia Białystok (15:30, Canal+ Sport)Lech Poznań - Piast Gliwice (15:30, Canal+)Cracovia - Legia Warszawa (18:00, Canal+)W sytuacji, kiedy jeden z klubów grających w eliminacjach Ligi Europy nie awansował do 4. rundy, jego mecz zostanie rozegrany w sobotę o 20:30, a spotkanie Miedź Legnica - Zagłębie Lubin w niedzielę. W sytuacji, kiedy więcej niż jeden z klubów grających w eliminacjach Ligi Europy nie awansują do 4. rundy, mecz jednego z nich (wybrany przez NC+), zostanie rozegrany w sobotę o 20:30, a spotkanie Miedź Legnica - Zagłębie Lubin w niedzielę.