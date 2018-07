Lechia Gdańsk przegrała sparing z Asteras Tripolis 0:1 na Stadionie Energa. Po meczu odbyła się oficjalna prezentacja.

Tym razem Lechia zdecydowała się zrobić prezentację na Stadionie Energa. Pogoda nie dopisała, bo padał deszcze, ale na trybunach i tak zasiadło dwa tysiące widzów. Na początku zaprezentowane zostały nowe stroje i tutaj lekkie rozczarowanie. Zmianie uległ bowiem tylko komplet wyjazdowy. Zamiast strojów zielonych będą szare. Trzeba przyznać, że prezentują się ładnie, ale z pewnością oczekiwania była znacznie większe. W tych strojach gdańscy piłkarze mają grać we wszystkich meczach wyjazdowych. Te stroje zaprezentowali Maciej Woźniak i Steven Vitoria. Pozostałe pozostały bez zmian, czyli zarówno pierwszy w biało-zielone pasiaki, zaprezentowany przez Rafała Wolskiego i jak trzeci - czerwony - w którym wyszedł Mateusz Żukowski.



Później odbyła się prezentacja drużyn z Akademii Lechii Gdańsk, a następnie pierwszego zespołu. Z piłkarzy nieobecny był Egy Maulana Vikri, który jest na zgrupowaniu reprezentacji Indonezji do lat 19.



- Widzimy jak się Lechia zmienia. Także dzięki wam - zwrócił się do kibiców Piotr Stokowiec, trener Lechii. - Chcemy do tego dołożyć cegiełkę. W poprzednim sezonie, mimo że nie graliśmy najlepiej, to byliśmy z nami. Chcę za to podziękować i świadczy to o waszych głębokich uczuciach. Chcemy was teraz nie zawieść. Lechia będzie taka jak kibice, nie poddająca się, mająca energię, nie oddająca pola, centymetra ani sekundy w żadnym meczu. Będziemy zdeterminowani, zaangażowani i w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. Nie jest to tylko slogan. Piłka nożna bez kibiców nie ma sensu, a my chcemy spełniać wasze oczekiwania. Razem stwórzmy wielką Lechią.



Po części oficjalnej kibice mogli zbierać autografy piłkarzy i zrobić sobie z nimi zdjęcia.



