Lechia Gdańsk kończy przygotowania do rundy wiosennej w Lotto Ekstraklasie. W sobotę biało-zieloni zagrają ostatni sparing z Chojniczanką, a już za tydzień (10 lutego, godz. 20.30) zmierzą się na Stadionie Energa z Wisłą Kraków, tym razem o ligowe punkty.

Lechia jest już na ostatniej prostej przygotowań, a jak zapewniał trener Adam Owen szczyt formy ma przyjść na mecze ligowe. Biało-zieloni stają przed trudnym zadaniem powalczenia o miejsce w grupie mistrzowskiej. Trudnym, bo zajmują 11. miejsce, a do ósmej Wisły Kraków tracą siedem punktów i będą mieli tylko dziewięć kolejek na odrobienie strat i uniknięcie gry o utrzymanie w Lotto Ekstraklasie w drugim etapie rozgrywek.To ma być inna Lechia niż w rundzie jesiennej. Walcząca, grająca w piłkę lepiej i z pomysłem, inna personalnie, nie popełniająca tylu błędów w defensywie. Z kluczowych zawodników ubył tylko Romario Balde, który zamiast grać w piłkę wybrał się na prywatną wojenkę z gdańskim klubem.Są za to cztery nowe twarze, choć słowo nowe może faktycznie odnosić się tylko do Filipa Mladenovicia. Pozostałych trzech piłkarzy również nie było w Lechii jesienią, ale kibice znają ich z występów w biało-zielonych barwach. To Gerson, Ariel Borysiuk i Przemysław Macierzyński. Cieszy na pewno powrót z wypożyczenia Gersona, zwłaszcza pamiętając koszmarne błędy Błażeja Augustyna, ale też słabą jesień w wykonaniu Jakuba Wawrzyniaka. Borysiuk to z kolei piłkarz, który zawsze zostawia serce na boisku i po nim można być pewnym walki i zaangażowania na całym boisku i do ostatniej minuty.Przed piłkarzami Lechii ostatnie dni i sparing z Chojniczanką, aby przekonać trenera Owena do wywalczenia miejsca w podstawowym składzie na pierwszy wiosenny mecz z Wisłą Kraków. Trwa twarda rywalizacja, a pewny swego nie może być nawet Rafał Wolski, który przecież ostatnio regularnie był powoływany do reprezentacji. Kwestie pozasportowe zadecydowały, że Rafał nie poleciał na zgrupowanie do Turcji, a w sparingu z Pogonią Siedlce wyszedł na boisko w drugim składzie. Nie da się jednak ukryć, że Wolski to bardzo dobry piłkarz i Lechii nie stać na to, aby odstawiać go od podstawowego składu. Wspomniany wcześniej Mladenović ma zaległości i trudno powiedzieć, kiedy będzie w stanie realnie pomóc drużynie. Lechia będzie musiała sobie radzić na razie także bez Lukasa Haraslina, który dochodzi do właściwej dyspozycji po kontuzji i operacji, ale nie zagrał w żadnym meczu sparingowym, a to oznacza, że nadal nie jest brany pod uwagę jeśli chodzi o grę w Lotto Ekstraklasie.Wszystko wskazuje na to, że trener Owen wybrał ustawienie, w jakim Lechia będzie grała wiosną. Czasu na przećwiczenie nie było dużo i przekonamy się, czy ten eksperyment się powiedzie. Owen stawia na ustawienie 3-4-3, którego zwolennikiem był Piotr Nowak. Tak Lechia zaczęła sezon i kontynuował to Walijczyk, kiedy już został pierwszym trenerem. Po klęsce z Koroną Kielce 0:5 wrócił do ustawienia czwórką obrońców, a Lechia wygrała derby z Arką 1:0 i taka grała do końca rundy. Owena ciągnie do systemu 3-4-3, tak drużyna grała w sparingach i pewnie tak zostanie ustawiona na pierwszy mecz ligowy z Wisłą.Lechia w ostatniej grze kontrolnej zmierzy się z liderem I ligi, Chojniczanką. Trenerem rywali jest były piłkarz i członek sztabu szkoleniowego biało-zielonych, Krzysztof Brede. Dla gdańszczan to będzie dobry sprawdzian z jednym z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy. Kibice przekonają się, w jakiej formie jest zespół tydzień przed wznowieniem ligi.Mecz Lechii z Chojniczanką zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku, w sobotę o godzinie 15. Wstęp na mecz jest bezpłatny. Dla kibiców udostępnionych zostanie 900 miejsc na trybunie krytej w sektorach S2 i C2 oraz w części sektora Z2. Wejście na stadion odbędzie się ciągiem komunikacyjnym od strony cerkwi. Bramy stadionu otwarte zostaną dla kibiców o godz. 14.