Lechię Gdańsk czeka test skandynawski! Biało-zieloni po losowaniu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy

Lechia Gdańsk wraca do europejskich pucharów po 36 latach i zagra w nich po raz drugi w historii Biało-zieloni dziś czekali na rywala i już wszystko stało się jasne. Prawie wszystko, bowiem podopieczni trenera Piotra Stokowca zmierzą się ze zwycięzcą pary pierwszej rundy Inter Turku - Broendby Kopenhaga.Wiele wskazuje na to, że będą to Duńczycy.

Zdecydowanym faworytem są Duńczycy i to pewnie będzie potencjalny rywal dla biało-zielonych. Broendby to dziesięciokrotny mistrz Danii. Ostatni sezon drużyna zakończyła na czwartym miejscu, a w Lidze Europy gra dzięki wygranym barażom z Randers FC. Najdrożsi piłkarze w zespole to Hany Mukhtar (3 mln euro), Simon Tibbling (2,5 mln euro), Josip Radosević, Lasse Vigen, Kamil Wilczek, Simon Hedlund (po 1,5 mln euro). Wartość zespołu to 21,15 mln euro (Lechia 9,95 mln euro). W drużynie z Kopenhagi gra także znany z występów w Lechu, Paulus Arajuuri. Z pewnością atrakcją tej rywalizacji będzie przyjazd Wilczka do Gdańska, który świetnie spisuje się w drużynie ze stolicy Danii.