Legia zagra w niedzielę w Gdańsku bez swoich kibiców. Kibice zapowiadają "zwiedzanie" miasta.

Z tego miejsca my, kibice Legii Warszawa oświadczamy, że 9.12, tak jak planowaliśmy, wszyscy jedziemy do Gdańska - czytamy w komunikacie, zamieszczonym przez kibiców ze stolicy na stronie internetowej legionisci.com. - Bilety zostały sprzedane, na wyjazd zapisało się ok. 1400 legionistów chętnych wspierać w niedzielę swój klub. Pociąg specjalny został zamówiony i opłacony. Trzy dni przed meczem dowiedzieliśmy się, że bez żadnego rozsądnego powodu policja po raz kolejny chce decydować, kto może oglądać mecze, a kto nie, po prostu zamyka sektor dla kibiców przyjezdnych. Jeśli bez żadnego powodu uniemożliwia nam się pójście na mecz, to na pewno znajdziemy w Trójmieście wiele innych atrakcyjnych miejsc, w których spędzimy ten niedzielny wieczór - zapowiadają kibice.

Co prawda, na kibiców Legii nałożony został wcześniej zakaz wyjazdowy na trzy mecze ligowe (była to kara za podpalenie w czasie październikowego meczu w Białymstoku dwóch flag Jagiellonii), który miał przestać obowiązywać dopiero po spotkaniu w Gdańsku, ale decyzją Komisji Ligi zakaz ten został na mecz z Lechią zawieszony, żeby kibice mogli obejrzeć hitowy mecz w Lotto Ekstraklasie.

Do tego jednak ostatecznie nie dojdzie, bo postanowieniem wojewody pomorskiego, Dariusza Drelicha, sektor gości zostanie na niedzielny mecz zamknięty.

Legia zagra w niedzielę w Gdańsku bez swoich kibiców. Co na to władze klubu?

Do sprawy, poza samymi kibicami, odniosły się już także władze warszawskiego klubu.

- Z niezrozumieniem i niepokojem przyjęliśmy informację, że wojewoda pomorski podjął na wniosek policji decyzję o zamknięciu sektora gości podczas niedzielnego meczu 18. kolejki Lotto Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk i Legią Warszawa. Nie znamy podstaw tej decyzji i nie widzimy żadnych przesłanek do jej podjęcia - czytamy w oficjalnym komunikacie Legii. - Jako Legia Warszawa nie mieliśmy też żadnej możliwości wypowiedzenia się w sprawie decyzji wojewody ani odwołania od niej. Jeśli w tej sytuacji dojdzie do wyjazdu kibiców do Gdańska, jako klub nie możemy brać za to żadnej odpowiedzialności. Zamykanie sektorów z pewnością nie poprawi frekwencji na polskich stadionach, a robienie tego cztery dni przed meczem i bez merytorycznego uzasadnienia tworzy zdecydowanie więcej zagrożeń niż dopuszczenie do kibicowania swojej drużynie podczas meczu - przekonują władze klubu.

Legia zagra w niedzielę w Gdańsku bez swoich kibiców. Mogą zakłócić porządek publiczny?

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

- Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową, wojewoda może w drodze decyzji administracyjnej zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności w całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach - informuje Małgorzata Sworobowicz, rzecznik wojewody. - Wojewoda pomorski uznał, że zachodzące okoliczności stanowią wystarczające przesłanki negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa w związku z planowaną imprezą masową oraz stwierdził, że zostały one potwierdzone oświadczeniem innego organu administracji publicznej powołanego do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. policji. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zachowanie kibiców podczas planowanego meczu Lechia Gdańsk –Legia Warszawa może zakłócić porządek publiczny. Klub Lechia Gdańsk w przekazanej wojewodzie opinii nie wniósł zastrzeżeń, ani uwag do prowadzonego postępowania administracyjnego, a od wydanej decyzji nie wpłynęło odwołanie – dodaje.

Legia zagra w niedzielę w Gdańsku bez swoich kibiców. Policja: chodzi o względy bezpieczeństwa.

Zdaniem pomorskiej policji wojewoda podjął słuszną decyzję.

- Chodzi o względy bezpieczeństwa. Ten mecz miał się od samego początku odbyć bez kibiców przyjezdnych, ale Komisja Ligi w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Zdając sobie sprawę z wrogości, jaka panuje między kibicami tych dwóch klubów, skierowaliśmy prośbę do wojewody, aby wziął pod uwagę możliwość skorzystania z odpowiednich przepisów prawnych, aby zapobiec ewentualnym, prawdopodobnym starciom kibiców. Jeżeli kibice Legii i tak do Gdańska przyjadą, będziemy gotowi do zabezpieczenia terenu miasta, ale lepiej by było, żeby do tego przyjazdu nie doszło - komentuje nadkom. Maciej Stęplewski z biura prasowego pomorskiej policji.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!