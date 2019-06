Letnica wybrała Radę Dzielnicy. Jakim będzie dysponować budżetem?

Mieszkańcy Letnicy w niedzielę wybiorą Radę Dzielnicy

Letnica to obecnie jedyne miejsce w Gdańsku, które nie ma swojej Rady Dzielnicy. Wszędzie przeprowadzono je 24 marca. W Letnicy nie udało się wtedy dopełnić na czas formalności. Zmienić się to może w najbliższą niedzielę. 9.06.2019 r. odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Letnica....