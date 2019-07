Liga Europy. Lechia Gdańsk może pokonać Broendby Kopenhaga. Bilety świetnie się sprzedają

Pomijając kwestię składu czwartej drużyny duńskiej ekstraklasy w rewanżu, to drużyna z Kopenhagi nie budzi strachu w zespole biało-zielonych. Ma mocne punkty, ale też słabe, które podopieczni trenera Piotra Stokowca mogą wykorzystać i sprawić niespodziankę. Broendby męczyło się z Interem w pierwszej połowie meczu u siebie i miało problemy w rewanżu w Turku, Gdańszczanie muszą podejść do tej rywalizacji z szacunkiem dla doświadczonego rywala, ale też z przekonaniem do własnych umiejętności i możliwości. Bardzo długo trzeba było czekać na drugi w historii klubu występ Lechii w europejskich pucharach, więc nie dziwi bardzo duże zainteresowanie meczem z duńskim zespołem. W piątek w godzinach południowych frekwencja wynosiła już ponad dziewięć tysięcy, a przecież sprzedaż biletów ruszyła dopiero we wtorek. Już otwarte zostały górne sektory trybuny górnej. Zapowiada się prawdziwe piłkarskie święto, tym bardziej że na Stadionie Energa Gdańsk ma zasiąść około dwóch tysięcy kibiców Broendby.

