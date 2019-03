Liga Mistrzów CEV. Trefl Gdańsk zmusił wielki Zenit Kazań do wysiłku. O awansie do półfinału zadecydował tzw. złoty set

Nic do stracenia, a wiele do zyskania - takie stwierdzenie przyświecało w tej edycji Ligi Mistrzów siatkarzom Trefla Gdańsk. Podopieczni trenera Andrei Anastasiego już w fazie grupowej spisywali się znakomicie i wygrali wyścig o pierwsze miejsce w grupie D. W kolejnej fazie trafili jednak na potężnego Zenita Kazań i wydawało się, że ich piękny sen się kończy. Trefl postarał się, aby to zakończenie było piękne.

Przemyslaw Swiderski