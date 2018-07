Były prezydent RP Lech Wałęsa zaapelował do Micka Jaggera i zespołu The Rolling Stones o zwrócenie uwagi podczas warszawskiego koncertu na sytuację w naszym kraju. "W Polsce dzieją się obecnie złe rzeczy" - napisała legenda "Solidarności".

Obecna władza chce zniszczyć niezależność sądów w Polsce. W zeszłym roku przejęli Trybunał Konstytucyjny. Teraz wbrew konstytucji zwalniają sędziów Sądu Najwyższego - czytamy w liście Wałęsy

Lech Wałęsa napisał list do zespołu The Rolling Stones

List Lecha Wałęsy do The Rolling Stones

"Oni są przestępcami. Jeżeli poddamy sądy, ciąg dalszy nastąpi". Lech Wałęsa na demonstracji w obronie Sądu Najwyższego

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!

Lech Wałęsa napisał list do zespołu The Rolling Stones. Legenda rocka w niedzielę zagra koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie, dlatego były prezydent RP postanowił zwrócić uwagę brytyjskiej grupy na sytuację w Polsce. "W Polsce dzieją się obecnie złe rzeczy" - tak zaczął list Lech Wałęsa, odnosząc się do reformy sądownictwa, prowadzonej przez rząd PiS. Apel do muzyków cytują już zagraniczne media.- Wspaniały zespół znów przyjeżdża do Polski. Fani niesamowicie oczekują waszego występu. Chcemy zwrócić waszą uwagę, przypomnieć odważnych ludzi, którzy walczyli o wolność dla całego bloku wschodniego – napisał Wałęsa. - Dzisiaj owoce ich pracy są zagrożone.Laureat Pokojowej Nagrody Nobla zaapelował do Micka Jaggera i zespołu The Rolling Stones, aby wykonali gest lub powiedzieli coś w sprawie sądownictwa.- Wielu Polaków walczy o wolność, ale potrzebują waszego wsparcia. Jeśli będziecie w stanie powiedzieć lub zrobić cokolwiek w czasie koncertu, będzie to dla nich wiele znaczyć" - czytamy w liście Lecha Wałęsy do The Rolling Stones.Lech Wałęsa na swoim profilu na Facebooku tak tłumaczy swoją motywację: