List wiceprezydenta Gdańska i jednocześnie nauczyciela do Pierwszej Damy Agaty Dudy

Oto treść listu, wysłanego 11 kwietnia przez zastępcę prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotra Kowalczuka do Agaty Dudy – żony prezydenta Rzeczypospolitej.

Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP

Szanowna Pani,

tak jak Pani jako nauczyciel, chwilowo sprawujący funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług Społecznych, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu sporu nauczycieli z Rządem RP. Mam świadomość złożoności spraw oświaty, wiem jak trudne są podejmowane decyzje, proszę jednak by pomogła Pani, pod swoim patronatem, rozmowom samorządów z Rządem RP.

Każdego dnia w budżecie mojego Miasta 44 grosze w każdej złotówce to środki przekazywane na oświatę wprost z kieszeni Mieszkanek i Mieszkańców. Nie można dalej prowadzić takiej polityki.

Gotowy jestem poprowadzić rozmowy pod Pani patronatem nad rozwiązaniem kwestii oświaty i wychowania w Polsce. Nie jestem politykiem, tylko samorządowcem z krwi i kości. Proszę o wsparcie.

W obecnym sporze przeciwstawia się przeciw sobie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Nie możemy dopuścić, by w walce o słuszne prawa walczyli między sobą ludzie oświaty.

Pozostaję do Pani dyspozycji i liczę na współpracę dla rozwoju polskiej oświaty. Wiem, że leży to Pani głęboko na sercu”.

Z najlepszymi nauczycielskimi pozdrowieniami,

Piotr Kowalczuk, nauczyciel wczesnej edukacji, sprawujący funkcję Zastępy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług Społecznych