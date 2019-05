Lista 11 kandydatów na rektora Politechniki Gdańskiej. Wybory po śmierci prof. Jacka Namieśnika

Co ciekawe, dwóch profesorów zgłosili pracownicy, studenci i doktoranci, a dodatkowo wskazała ich także Rada Uczelni. Są to Janusz Cieśliński oraz Janusz Smulko.

Ostateczna lista 21 maja

11 zgłoszonych osób ma czas do 21 maja na potwierdzenie, czy kandydują oraz złożenie oświadczeń lustracyjnych. Jeśli nie wykonają tego ruchu, zostanie to uznane jako rezygnacja z ubiegania się o to stanowisko.

Obecnie obowiązki rektora pełni prof. Piotr Dominiak - jako najstarszy członek senatu Politechniki Gdańskiej.

„Przekazałem już pełnomocnictwa osobom pełniącym funkcje kierownicze na uczelni. Są to takie same pełnomocnictwa, jakie posiadały one do tej pory. To oznacza, że wszystkie dotychczasowe działania poszczególnych komórek politechniki są kontynuowane, a decyzje są podejmowane w dotychczasowym trybie” – napisał prof. Piotr Dominiak w liście do społeczności akademickiej uczelni.

We wtorek 21 maja poznamy ostateczną listę kandydatów na rektora PG.

Wybory uzupełniające odbędą się 3 czerwca 2019 r. Nowy rektor będzie pełnił funkcję do 31 sierpnia 2020 roku.

Nagła śmierć rektora.