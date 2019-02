Lolek i jego stado. Lew, który wyjechał z Gdańska do ogrodu zoologicznego w Czechach, stał się prawdziwym królem [zdjęcia]

Gdański lew Lolek w lipcu 2017 roku wyjechał do ogrodu zoologiczne w Czechach, by zapoczątkować tam stado lwów angloskich. Lolek został sparowany z lwicą Kivu w ZOO w Brnie.

- Lolek jest pogodnym, wesołym lwem. Najspokojniejszy ze stada, bardzo posłuszny, dobrze ułożony - opowiadał przed wyjazdem Lolka Grzegorz Bartosiak, opiekun lwów w gdańskim ZOO. - Chętnie brał udział w codziennych treningach medycznych. Z naszymi gdańskimi lwami spędzam po kilka godzin dziennie, przez 7 dni w tygodniu. Lwy doskonale wyczuwają nastrój swojego opiekuna, odnoszę wrażenie, że rozumieją co do nich mówię. Przed wyjazdem Lolka poświęcałem mu jeszcze więcej czasu, co najmniej 1 – 1,5 godziny dziennie na indywidualne „rozmowy” o tym jaka zmiana go czeka.

Pierwsze spotkanie Lolka i lwicy Kivu: