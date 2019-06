Lotos Junior Cup 2019. Dzieci trzeba zachęcać do fizycznej aktywności

- Żałujemy trochę tego półfinału, bo to były karne, a wtedy nie wiadomo, co może się wydarzyć - mówi Szymon Odelski, młody piłkarz z Ustki. - Cieszę się, że mamy chociaż trzecie miejsce. Od pięciu lat trenuję piłkę nożną. Jak byłem młodszy, to oglądałem z tatą mecze i zaczęło mnie to interesować. Chciałem być tak dobry, jak ci, których oglądałem. Imponuje mi Maciej Makuszewski. W Lechii Gdańsk nie widziałem go na żywo, ale w Lechu Poznań już tak. Jeździłem na mecze. Ja też w przyszłości chciałbym się dostać do ekstraklasy, zdobywać jak najwięcej pucharów.

Innego idola ma Tomasz Piekut z Białegostoku, który zdobył w turnieju 12 bramek i znacząco przyczynił się do zwycięstwa drużyny z Podlasia.

- Moim wzorem jest Cristiano Ronaldo, a kibicuję Realowi Madryt. Lubię Cristiano, ponieważ bardzo ciężko pracował na to, co teraz ma. W przyszłości chciałbym grać w Realu, a w Polsce to w Jagiellonii Białystok - wyjaśnia młody napastnik z Białegostoku.