Lotto CSIO5* Sopot 2019. Na Hipodromie zobaczymy gwiazdy [program zawodów]

Zawody, które rozpoczęły się już w czwartek, potrwają do niedzieli i są organizowane pod egidą Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

- Nasza impreza jest wyjątkowa, bo mamy tutaj piękne konie i wspaniałych zawodników, którzy należą do światowej czołówki. Można powiedzieć, że to jest takie Grand Prix Formuły 1. Zawody są bardzo prestiżowe, co dodatkowo też podnosi prestiż Sopotu. Ponadto, Hipodrom to jest ponad stuletni obiekt, który ciągle wygląda bardzo młodo - powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Na liście zawodników nie zabraknie wielkich sław. Na sopockim Hipodromie zobaczymy m.in. Daniela Deussera, brązowego medalistę igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016), sympatycznego Belga, Pietera Devosa, a także liczną grupę polskich sportowców.

- Wydaje mi się, że wielkie sławy jeździectwa zjeżdżają do nas z trzech głównych powodów. Po pierwsze, jest to powód sportowy. Organizujemy zawody najwyższej rangi, gdzie zdobywa się kwalifikacje do mistrzostw Europy czy igrzysk olimpijskich. A co za tym idzie, zawodnicy walczą o bardzo duże pieniądze, bo pula nagród przekracza dwa miliony złotych. Drugi powód to po prostu Sopot, czyli miasto, które urzeka i jest gościnne. W wreszcie trzeci powód - Hipodrom. To unikatowy obiekt, który ma wspaniałe warunki dla koni, duże, wręcz unikatowe, stajnie i sporo zielonego terenu. A to się coraz rzadziej zdarza - mówi Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz - prezes Hipodromu Sopot.