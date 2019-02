Lotto Ekstraklasa. Arka Gdynia i Lechia Gdańsk poznały szczegółowy terminarz 24 kolejki

Terminy kolejnych swoich meczów poznały zatem trójmiejskie zespoły - Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. W 24 kolejce jako pierwsi na boisko wyjdą piłkarze Arki, którzy w niedzielę (3 marca) zagrają w Poznaniu z Lechem. To bardzo interesująco zapowiadające się spotkanie zostało wyznaczone na godzinę 18. To drugi mecz w tej rundzie, który podopieczni trenera Zbigniewa Smółki rozegrają w niedzielę. Lech i Arka bardzo potrzebują punktów do realizacji własnych celów, więc można spodziewać się w Poznaniu twardej walki o ligowe unkty.

Piłkarze Lechii tym razem zakończą kolejkę ligową. Po trzech meczach pod rząd w soboty, w 24 kolejce biało-zieloni swoje spotkanie rozegrają w poniedziałek (4 marca). Gdańszczanie o ligowe punkty powalczą z Zagłębiem w Lubinie, a mecz rozpocznie się o godzinie 18. Taki termin spotkania z pewnością ucieszył trenera Piotra Stokowca, bowiem w środę (27 lutego) Lechia zagra w Zabrzu z Górnikiem w meczu Pucharu Polski. Będzie zatem więcej czasu na regenerację po pucharowej rywalizacji na Śląsku. To ważne, bo Lechia musi zdobywać punkty, aby postawić się Legii Warszawa w walce o mistrzostwo Polski.

24 kolejka Lotto Ekstraklasy

1 marca (piątek)

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław, godz. 18:00

Legia Warszawa - Miedź Legnica, godz. 20:30

2 marca (sobota)

Zagłębie Sosnowiec - Korona Kielce, godz. 15:30

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze, godz. 18:00

Wisła Płock - Cracovia, godz. 20:30

3 marca (niedziela)

Wisła Kraków - Pogoń Szczecin, godz. 15:30

Lech Poznań - Arka Gdynia, godz. 18:00

4 marca (poniedziałek)

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk, godz. 18:00

Lechia Gdańsk upamiętniła prezydenta Pawła Adamowicza podczas meczu z Pogonią Szczecin