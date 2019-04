Lotto Ekstraklasa. Lechia Gdańsk chce wygrać z Lechem Poznań i uciekać Legii Warszawa

Dwie kolejki zostały do zakończenia fazy zasadniczej. Lechia ma obecnie trzy punkty przewagi nad Legią. Wciąż toczy się walka pomiędzy tymi zespołami, aby właśnie z pierwszej pozycji przystąpić do rundy mistrzowskiej. To o tyle ważne, że jeśli Lechia obroni pierwszą pozycję, to z Legią zagra w Gdańsku, a w przeciwnym razie w Warszawie. W rundzie finałowej takie szczegóły mogą mieć duże znaczenie.

Sobotni mecz biało-zielonych z Lechem będzie miał duże znaczenie dla obu zespołów. Lechia w razie wygranej praktycznie przypieczętuje pierwsze miejsce po fazie zasadniczej. Drużyna z Poznania, po zwolnieniu trenera Adama Nawałki, zaprezentowała się w ostatnim meczu lepiej bo wygrała z Pogonią Szczecin 3:2. Wciąż jednak Lech musi szukać punktów, bo nie jest pewny gry w grupie mistrzowskiej.

- Cieszy wygrana z Pogonią. Przed nami już jednak mecz z Lechią i jedziemy do Gdańska po trzy punkty - deklaruje Dariusz Żuraw, który przejął obowiązki trenera „Kolejorza” po Nawałce.

Lechia póki co gra niemal tym samym składem z bardzo niewielkimi roszadami, więc przed sobotnim meczem z pewnością ważny będzie aspekt fizyczny. W meczu z Arką już choćby u Jarosława Kubickiego, który gra bardzo dużo, widać było problemy w tej kwestii.

- Stan fizyczny naszych zawodników jest lepszy niż murawa w Gdyni - mówi Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych. - Wszystko jest pod kontrolą. Nie ma kontuzji, nikt nie pauzuje za kartki i jesteśmy gotowi do walki. Weszliśmy w newralgiczny okres grania co trzy dni. Wobec zagrożeń pauzą za kartki będziemy szukać rotacji, ale czy takie nastąpią, to zapraszam kibiców na mecz, aby się o tym przekonali. Zgadzam się z tym, że po niektórych zawodnikach widać, że trudy sezonu sprawiają, że mogą odczuwać problem z szybkością czy reakcją. To normalne. Regenerujemy wszystkich zawodników najlepiej jak możemy.

Piłkarze Lechii bardzo liczą na wsparcie kibiców. Wczoraj popołudniu frekwencja przekroczyła 12 tysięcy, nie licząc kibiców Lecha, których do Gdańska może przyjechać nawet blisko dwa tysiące. Biało-zieloni walcząc o mistrzostwo Polski potrzebują dopingu fanów.

- Kibice to dwunasty zawodnik. Ja też kupię dwa bilety, bo przyjeżdżają znajomi na mecz, Joao Nunes to samo. Nie bierzemy darmowych biletów tylko je kupujemy, bo tak być powinno. Chcemy finiszować skutecznie, a zasługujemy na 30 tysięcy widzów na stadionie. Styl może być lepszy, ale zaangażowania i entuzjazmu nam nie zabraknie - podkreślił Stokowiec.

Program 29 kolejki:

Piątek. Korona Kielce - Zagłębie Lubin (18, Eurosport 2), Miedź Legnica - Cracovia (20.30, Canal+ Sport). Sobota. Jagiellonia Białystok - Zagłębie Sosnowiec (15.30, nSport+), Wisła Kraków - Piast Gliwice (18, Canal+ Sport, TVP Sport, TVP 2), Lechia Gdańsk - Lech Poznań (20.30, Canal+ Sport). Niedziela. Pogoń Szczecin - Arka Gdynia (15.30, Canal+ Sport), Górnik Zabrze - Legia Warszawa (18, Canal+). Poniedziałek. Wisła Płock - Śląsk Wrocław (18, Eurosport 1)

Tomasz Makowski po meczu Arka Gdynia - Lechia Gdańsk: Derby lepiej grać na własnym stadionie