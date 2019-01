Lotto wyniki 30.10.2018: Duży Lotek do wygrania 4 mln zł - losowanie na żywo i wyniki lotto 30.10.2018 [liczby Lotto 30 października 2018]

LOTTO: 2, 14, 22, 24, 26, 36 LOTTO PLUS: 25, 28, 30, 33, 43, 49 MULTI MULTI godz. 14 : 9, 10 plus, 13, 16, 24, 25, 33, 40, 42, 52, 53, 57, 60, 61, 65, 68, 74, 76, 77, 79 godz. 21.40 : 1 plus, 6, 8, 10, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 46, 49, 54, 56, 70, 78, 80 MINI LOTTO: 1, 10, 22, 34, 36 SUPERSZANSA godz. 14 : 6144988 godz. 21.40 : 7029514 KASKADA: godz. 14: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24 godz. 21.40 : 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 23 EKSTRA PENSJA: 10, 15, 22, 29, 35 + 3

We wtorek, 30 października 2018 w Lotto do wygrania były 4 mln zł! Czy ktoś trafił "szóstkę"?

źródło: TVN24

Lotto wyniki 30.10.2018. Lotto 30 października 2018

Losowanie Lotto 30.10.2018

Lotto jest grą kumulacyjną, czyli im więcej zawartych zakładów, tym większa pula na wygrane.

Wyniki Lotto 30 10 2018 na żywo:

Czy tym razem, ktoś będzie miał szczęście? To okaże się we wtorek, o godz. 21:40. Losowania można oglądać na antenie TVP Info lub na stronie www.lotto.pl.

Kumulacja Lotto - wygrane na Pomorzu:

Jeżeli szczęściarz skreśli odpowiednie sześć liczb i wygra 25 000 000 złotych, to trafi do pierwszej dwudziestki listy Lottomilionerów. Rekordowa wygrana to 36 726 210 złotych. Dotychczas tak wysoko w zestawieniu znalazły się trzy osoby z Pomorza. Były to osoby z Gdyni (33 787 496 – 3 miejsce), z Redy (28 083 296 – 10 miejsce) i ze Słupska (24 641 332 – 12 miejsce).

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! [niesamowite zdjęcia]

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska [ceny]

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozwiąż quiz!