Lubisz jogę, zumbę, a może chcesz pobiegać? Bezpłatne zajęcia w ramach programu Aktywuj się w Gdańsku oferuje GOS

Zumba - zatańcz z radością

Masz ochotę zadbać o ciało w wyjątkowo przyjemny sposób? W Hali Sportowej Przymorze (ul. Kołobrzeska 61) można co tydzień uczestniczyć w zajęciach Zumba Gold, które należą do najpopularniejszych zajęć całego programu Aktywuj się. Odbywają się w każdy poniedziałek o 18.30 i trwają 60 minut. W czwartek o 19.00 zajęcia zumby są bardziej intensywne. Zumba to innowacyjne połączenie tańca i fitnessu. Każde zajęcia to świetna zabawa i setki spalonych kalorii. Proste kroki może powtórzyć każdy, a zamiast oddawać się monotonnym ćwiczeniom, bawimy się przy energetycznej muzyce jak na imprezie. Zumba kształtuje naszą sylwetkę, dba o kondycję i wprawia w dobry nastrój. Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor zumby. Na zajęcia trzeba zabrać sportowy strój, buty, mały ręcznik i zapas wody.

Joga na Zdrowie

Joga to ćwiczenia i ciała, i ducha. Znacząco wpływa na ustawienie sylwetki. Pozycje jogi wymuszają na nas przyjmowanie prawidłowej postawy ciała. Przy większości asan plecy mają być proste, a brzuch zassany. Taka postawa przyjmowana przez dłuższy uczy utrzymywać ją na co dzień i wyrabia zdrowe nawyki. Dzięki rozciągnięciu mięśni pleców, barków i klatki, łatwiej trzymać wypiętą pierś i opuszczone w dół łopatki, a przez wzmocnienie mięśni brzucha podczas jogi nie nadwyrężamy odcinka lędźwiowego.

W każdy wtorek o 18.30 na ćwiczeniach trwających 90 minut zjawia się regularnie nawet ponad setka uczestników.

Treningi aktywizujące

Zajęcia te skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Odbywają się w różnych lokalizacjach miasta Gdańska. Trening aktywizujący jest unikalną kombinacją slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu.

Rywalizacja sportowa

Ofertę uzupełniają zawody sportowe, tj. Gdańsk Maraton, Triathlon Gdańsk, Bieg Westerplatte czy nordic walking.

