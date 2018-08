Lukas Haraslin, skrzydłowy Lechii Gdańsk, był motorem napędowym akcji ofensywnych biało-zielonych w meczu z Legią w Warszawie.

Wiedzieliśmy, co chcieliśmy grać i w jakiej sytuacji jest Legia. Patrzyliśmy jednak bardziej na siebie niż na rywali. Cieszę się, że w pierwszej połowie pokazaliśmy dobrą piłkę. Z całego meczu i punktu możemy być zadowoleni, bo graliśmy na trudnym terenie z mistrzem Polski.Mieliśmy sytuacje, ja też oddałem kilka strzałów. Niestety, na rozgrzewce trafiłem do bramki, a w meczu nie. Muszę jeszcze poprawić skuteczność strzałów. Były fajne akcje z lewej i prawej strony. Szkoda, że chociaż jednej nie wykorzystaliśmy, bo ciekawe jakby ten mecz wyglądał gdybyśmy strzelili gola. Legia też stwarzała sobie sytuacje po przerwie. Punkt zdobyty w Warszawie jest zawsze cenny.Może nie chodziło o obronę punktu, ale chcieliśmy szanować siły. Wiedzieliśmy, że może być trudno, żeby biegać 90 minut, tak jak w pierwszej połowie. Cieszę się, że wytrzymaliśmy mecz, a muszę też dodać, że dobre zmiany dali zawodnicy, którzy weszli na boisko z ławki rezerwowych.O to chodzi, bo to jest moja rola, moja praca, żeby napędzać drużynę na skrzydłach. Próbuję to robić w każdym meczu, a czasami wyjdzie lepiej, czasami trochę gorzej. Chcę na pewno grać jak najlepiej dla drużyny.Tak chcieliśmy grać. Wiedzieliśmy, że pomocnicy Legii nie grają aż tak defensywnie dlatego otwieraliśmy miejsce dla naszych bocznych obrońców. Próbowaliśmy tak grać i to nam wychodziło.Filip jest bardzo ofensywnie grającym obrońcą. Cieszę się, że mam dwie możliwości, bo mogę dośrodkować albo mieć zbiegającego Filipa za mną albo przede mną. Widać efekty naszej pracy, a po trzech kolejkach mamy pięć punktów i tylko jedną bramkę straconą.Ciężko pracowaliśmy podczas obozów w okresie przygotowawczym. Pierwsze, co chcieliśmy poprawić, to była właśnie defensywa. Pamiętaliśmy jak traciliśmy bramki w poprzednim sezonie, a teraz staramy się nie popełniać błędów i na razie wychodzi to nam bardzo dobrze. O to chodzi, bo zespół, który nie straci bramki nie przegra meczu. Nie zamierzamy jednak grać na 0:0. Dobrze bronimy, a z tego mogą się brać akcje bramkowe dla nas.Trudno powiedzieć, a jesteśmy dopiero po trzeciej kolejce ligowej. Coś tam mówimy sobie w szatni, ale poczekajmy, jak rozegramy więcej meczów. Zobaczymy w jakie sytuacji wtedy będziemy. Na pewno chcemy pokazać na boisku fajną piłkę, taką, jaką graliśmy rok temu w Warszawie i walczyliśmy o mistrzostwo Polski. Takie są nasze cele, żeby walczyć o górne pozycje w ekstraklasie.Nie chcę o tym mówić, bo to są tajemnice szatni. To co zostało powiedziane w szatni, to w szatni zostaje. Takie są nasze zasady.