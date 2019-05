Magda Gessler zrobiła rewolucję w gdańskiej restauracji. Lokal "Pod Przykryfką" zmienił się w restaurację Cuba banana

Kuchenne Rewolucje w Gdańsku. ""Pod Przykryfką" zmienia się w Restaurację Cuba Banana

- Kilka lat temu dwójka dobrych przyjaciół otworzyła restaurację na terenie zrewitalizowanych koszar w Gdańsku - dowiadujemy się ze strony programu "Kuchenne Rewolucje" TVN.

Do spółki dołączył Zbyszek, którego zachwyciło jedzenie oferowane w tym lokalu. Postanowił zainwestować, wkładając w interes sporo pieniędzy i licząc na to, że w przyszłości zwrócą się z nawiązką. Bardzo szybko pożałował tej decyzji. Wspólnicy opuścili “tonący okręt”, a on sam został na lodzie. By uratować lokal postanowił stworzyć restaurację klasy premium, którą nazwał “Pod przykryfką”. Do stworzenia menu zatrudnił najlepszego na rynku szefa kuchni, który sowicie policzył sobie za współpracę. Niestety, wbrew oczekiwaniom, nie przyciągnęły to klientów. Na nic nie zdał się też oryginalny wystrój sali.